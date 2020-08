Carlos Marco desvela que dio positivo en coronavirus y denuncia la mala gestión

Carlos Marco ha estado últimamente algo más ausente de lo normal y ahora ha desvelado el motivo: "Di positivo de COVID cuando volví a Madrid hace 2 semanas". Tras esta declaración, el cantante ha contado cómo vivió todo el proceso y ha animado a todos sus seguidores a ser responsable con este virus para que acabe lo antes posible. Los primeros síntomas que sintió fueron fiebre durante dos días, tos y pérdida del gusto y el olfato.

Carlos Marco

Aunque sus síntomas han sido leves, Marco cuenta algo que ha podido comprobar durante este tiempo: "Necesitamos responsabilidad individual una vez damos positivo o mostramos síntomas. Nadie ha hecho seguimiento de mis contactos, no me dieron el resultado de la prueba que se quedó olvidada hasta que yo mismo insistí varias veces". Además cuanta que cuando llegó a urgencias, "hecho un trapo", le dijeron que se fuera a casa y se tomase un ibuprofeno, por lo que acabó exigiendo que le viese un médico y ya fue cuando le hicieron la PCR.

"Nadie me dijo qué tenía que hacer, ni cuántos días aislarme, ni a quién avisar (yo vine en avión de viaje)", lamenta en su comunicado en redes sociales. Sin embargo, él no quiso quedarse de brazos cruzados y cuenta qué hizo: "Llamé yo a la seguridad social porque del hospital no dieron parte de mi positivo a notificarlo todo, pero he tenido que avisar yo a mis contactos, no ha habido rastreador ni nada de nada".

Ya no tiene el virus activo

Consiguió que el médico de la Seguridad Social le diese la baja y le dijo que se aislara, pero que, tal y como cuenta Carlos Marco, "no me van a hacer prueba para comprobar que ya no contagio el virus, con la cuarentena dicen que es suficiente". Aun así, él se hizo el test pagándolo de su propio bolsillo y ya ha salido que no tiene el virus activo. Después de contar su experiencia, quiso animar a todos a tener responsabilidad individual si damos positivo. "Tú o yo podemos tener suerte y no tener casi síntomas, pero a otro le puede arruinar la vida el virus", asegura el cantante pidiendo que llevemos mascarilla.