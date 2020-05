Carlos Marco responde a las polémicas declaraciones de Blas Cantó sobre Auryn

Es innegable que una de las boybands más conocidas en nuestro país ha sido Auryn. La banda que estuvo en activo entre los años 2009 y 2016 logró un gran éxito y a día de hoy la mayoría de sus integrantes siguen triunfando pero por separado. Pues bien, sobre los inicios de la banda quiso hablar Blas Cantó en una entrevista en 'La resistencia'. El artista no dudó en confesar para sorpresa de todos que alguno de sus integrantes le debe dinero. "Cuando comenzamos yo era el único que tenía ahorrado, unos 3.000 euros, y siempre ponía", empezó recordando, para después reconocer que "lo que más me jode de la gente y no me gusta es que me digan que me lo van a devolver si no lo hacen".

Carlos Marco y Blas Cantó

Pero bien, la cosa no quedó ahí y es que Cantó además explicó que el pasar tantas horas juntos hizo que se convirtiesen en una auténtica familia en la que pese a todo, hubo algún que otro golpe. "¿Alguna hostia a mano abierta?", preguntó David Broncano, a lo que Cantó respondió: "Al principio sí, me la llevé yo. Peleas de chiquillos, teníamos 18 años. Uno de los Auryn me pegó y me dejó el brazo que no pude moverlo en una semana. Me lo anestesió, me quedé muerto". Pues bien, Carlos Marco, integrante del grupo Auryn en su día, ha querido hablar de lo sucedido en el medio digital NIUS.

Este aclara primero que a día de hoy Blas es uno de sus mejores amigos y entre ellos hay una excelente relación y después confiesa que no recuerda las peleas físicas que explicó su excompañero de banda. "Sería alguna tontería de cuando éramos pequeños (...) alguna pelea típica de 'yo quiero cantar esto, yo quiero hacer lo otro', pero no lo sé, tendré que preguntar a ver a qué se refiere", afirmó, bromeando que él no fue quién pegó a Blas en su día. Pese a ello, sí reconoce que evidentemente en los siete años que compartieron escenarios hubo discusiones y disparidad de criterios. "Con Blas, habré discutido veinte veces, y luego llorado, reconciliado, reído, abrazado.... lo normal", confiesa Marco al citado medio.

¿Quién le debe dinero?

En cuanto al dinero que Blas Cantó afirma que se le debe, Carlos Marco se limita a comentar que "puede que alguien le deba algo, que no lo sé, pero será seguramente algo irrisorio, una tontería" y confiesa que no recuerda que ninguno tuviese que poner dinero para la banda "porque desde el primer momento contamos con el apoyo del público que nos ayudó a salir adelante (...) hacíamos conciertos y master classes para ir sacando dinerillo", llegando a explicar que el primer disco se lo pudieron pagar ellos con lo que recaudaron de su primera gira por toda España.

Pese a ello, sí cuenta que es cierto que en sus inicios él no tenía apenas dinero y por eso su manager o el propio Blas le invitaron en más de una ocasión a comer. Por último, Carlos Marco cuenta cuál es el estado real de la relación entre los diferentes miembros de Auryn a día de hoy. "Blas, Dani y yo hemos estado más cercanos desde entonces, mientras que con Álvaro y David perdimos más el contacto", explica, confesando que al final "la relación se enfrió; nos fuimos distanciando como ocurre entre amigos, de forma natural, pero no hubo ninguna pelea ni bronca", explica.