Por Joan Centelles Martínez |

La soltera Sol llegó a 'First Dates' con toda la artillería preparada para encontrar el amor. Se definió como una persona sociable, con don de gentes, elegante, divertida y amante de muchas cosas, así como apasionada del arte o la música. Confesó que había tenido pocos maridos a lo largo de su vida, aunque muy buenos, y acudía al programa de Carlos Sobera a intentarlo una vez más.

Sol y Carlos Sobera en 'First Dates'

En su llegada al restaurante, dejó claro desde el primer momento el propósito de su visita al dating show: "", expresó emocionada para sorpresa de Sobera y Matías Roure . "", bromeaba ella sobre el soltero que le había preparado el programa, aunque también confesaba que no se conformaba con cualquier cosa: "".

Sol estaba tan emocionada como inquieta por la cita, y para calmar estos nervios, le pidió un favor especial al presentador. "Dame un beso, por favor, que no aguanto más", le dijo a Sobera mientras esta le mostraba su mejilla. El presentador, sorprendido ante la propuesta, la aceptaba y le regalaba un beso. "Pero, ¿no te besé en la puerta?", le preguntaba él. "No me he dado cuenta, porque era una porquería de beso", le criticaba entre risas cómplices la soltera. "Te ha robado el corazón en dos segundos, eh", soltaba en ese momento Roure, antes de que Sol confesara sobre Sobera: "De siempre me ha gustado mucho".

Sin embargo, el momento incómodo para el presentador no terminó ahí. Tras el beso, le explicó a Sol que iba a ir en búsqueda de su cita. Su corazón debió de acelerarse tanto que le pidió al propio Sobera que le tocase el pecho para ver cómo de rápido le latía. El presentador, vergonzoso de nuevo ante esta segunda propuesta, tuvo que cortar a la soltera y negarle su petición. "A mí no me importa, eh", le insistía Sol, antes de que los tres se rieran del divertido momento.

Manuel y Sol en 'First Dates'

La cita en cuestión

Después de que su entrada se hiciera de rogar, por fin entró Manuel al restaurante para tener la cita con Sol. De primeras, la soltera confesó que "se había quedado flipada" con el soltero: "Es el tipo de hombre de que me encanta, es muy atractivo". La conexión entre ambos fue recíproca, tal y como demostraron durante la velada. En el reservado se animaron a bailar, cantar e incluso se besaron. Es por eso que después decidieron salir del programa de la mano para seguir conociéndose fuera.