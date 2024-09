Cuatro pone fecha al estreno de las nuevas temporadas de 'First Dates' y 'Volando voy'

Por Alejandro Burrueco Marín |

Una vez septiembre ha dado comienzo, Cuatro ya tiene todo listo para la salida de la nueva temporada televisiva. Para empezar el curso con buen pie, la cadena roja ya ha anunciado la fecha en la que se estrenarán las nuevas temporadas de dos de sus formatos clásicos: 'First Dates' y 'Volando voy'. Telecinco adelantó su temporada con la vuelta de Ana Rosa Quintana a 'TardeAR' y el debut de Carlos Latre en 'Babylon Show', pero ahora le toca el turno a su cadena hermana.

Adelanto de la novena temporada de 'First Dates'

Por un lado, el restaurante del amor no ha dejado vacío su espacio durante el verano, ya que. No obstante, ahora volverá con nuevos episodios a partir de. La cadena ha utilizado como gancho la tendencia viral de ligar en el Mercadona: ". El supermercado del amor es 'First Dates'".

Por otro lado, Jesús Calleja seguirá al programa de Carlos Sobera el miércoles 4 de septiembre, justo después del programa de citas, a las 22:50 horas. El aventurero leonés volverá a subirse al helicóptero de 'Volando voy' en la que será su décima temporada y seguirá sobrevolando diferentes municipios españoles junto a sus habitantes, para sorprenderlos con sus maravillosas vistas ocultas.

Qué episodio más bonito y divertido os espera la semana que viene y qué ganas de que conozcáis a Teodora y a todos nuestros protagonistas! Recordad, miércoles 04/09 a las 22:50h en @cuatro pic.twitter.com/PJUi6dVR0w — Jesús Calleja (@JesusCalleja) August 30, 2024

Más estrenos de la cadena

Estos dos programas se suman a la lista de estrenos de Cuatro que ya están marcados en su calendario. También después de 'First Dates', llegará el regreso siete años después de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?', con Luján Argüelles al frente, a partir del próximo 9 de septiembre. Además, 'Cuarto milenio' aterrizará su nave del misterio en su vigésima temporada, que está a la espera de concretar una fecha de estreno, aunque Cuatro ya la promociona para "muy pronto".