Por Almudena M. Lizana |

El 13 de marzo de 2024, Lydia Lozano visitaba el pódcast 'Superlativas' de Carlota Corredera. Durante su charla, ambas recordaron su etapa en 'Sálvame' y el final del mismo en Telecinco, desvelando que les pareció "injusto" el trato que recibió el programa después de los 14 años en pantalla.

'¡Sálvese quien pueda!'

Hablando sobre sus trabajos posteriores al cierre de 'Sálvame', Lozano le comentaba a Corredera que le hubiera encantado verla en ' ¡Sálvese quien pueda! ' de Netflix. La presentadora se arrancaba contando que iba a darle una exclusiva. "Me lo ofrecieron y pensé que no era mi sitio", desvelaba la gallega.

"A mí me ofrece La Fábrica este programa de Netflix, codirigirlo con David, y también aparecer. Llevaba más de un año sin trabajar en 'Sálvame' y sentí que no era mi sitio", contaba Carlota Corredera, indicando que Belén Esteban no le perdonaba que hubiese rechazado la oportunidad de la plataforma de streming.

¿Conflictos?

"Me alegro de no haber ido porque creo que hubiera chocado con Valdeperas", apostillaba Corredera, mientras que Lydia Lozano duda que eso hubiese ocurrido así, contando que a pesar de que fue un rodaje complicado para ella por cómo un presentador la trató en Miami, los cuatro cámaras que acompañaban al equipo iban con prejuicios y finalmente terminaron encantados.