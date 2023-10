Carlota Corredera opina de la cancelación de 'Cuentos chinos': "Es poco tiempo"

Por Redacción |

La cancelación de 'Cuentos chinos' podía predecirse por sus bajos datos de audiencia, pero ha llegado antes de lo que muchos creían. Rápidamente muchos espectadores se lanzaron a comentar lo ocurrido, mientras que varios compañeros de cadena mostraron su apoyo a los integrantes del programa. Amigos y personas cercanas a Jorge Javier Vázquez también se han pronunciado, como su excompañera de 'Sálvame' Carlota Corredera.

En declaraciones a Europa Press, la presentadora ha reflexionado sobre la prematura cancelación del espacio de entrevistas, que se ha mantenido en antena apenas tres semanas con audiencias que han llegado a bajar del 6% de cuota de pantalla:, expresaba dirigiéndose a su excompañero de programa.

Corredera ha aprovechado el momento para mostrar su sorpresa por el poco margen que ha tenido el formato para intentar consolidarse en la parrilla de la cadena principal de Mediaset: "Tres semanas también es poco tiempo, pero yo no estoy en los despachos". "La fórmula mágica de la televisión no existe. Unas veces funciona lo que haces y otras, no. Los datos no han sido los esperados para la cadena", aseguraba ante la repentina cancelación.

'Sálvame'

Su opinión

La gallega recalcaba lo difícil que es acertar últimamente en los medios de comunicación: "La tele es así y a estas alturas ya estamos acostumbrados o tenemos que estar preparados, mínimamente, para que pasen cosas como esta". "Espero que ahora mismo pues haga borrón y cuenta nueva, y seguro que le esperan enormes proyectos", añadió en referencia a Jorge Javier Vázquez.