Carlota Corredera recibe en 'Sálvame' un regalo muy especial por su cumpleaños: La visita del alcalde de Vigo

Carlota Corredera celebró en la tarde del 21 de julio su cumpleaños en 'Sálvame', la primera vez que lo hace presentando el formato. Para hacerle más especial este día, la gallega recibió una sorpresa del programa: nada más y nada menos que la visita del alcalde de Vigo. Ataviada con un antifaz, la colocaban con alguna que otra complicación en plano para poder darle este regalo.

Carlota Corredera y Abel Caballero, alcalde de Vigo, en 'Sálvame'

David Valldeperas le daba datos sobre el invitado, asegurándole que ha tenido que recorrer centenares de kilómetros para venir de Vigo a Madrid. Muy nerviosa y algo mareada, Corredera se quitaba el antifaz, viendo al alcalde frente a ella y emocionándose por la visita. "¿Pero qué haces aquí, alcalde? ¿Cómo te ha liado esta gente?", le preguntaba.

"Eres una mujer extraordinaria. Te queremos", le aseguraba Abel Caballero. Corredera se llenaba de lágrimas al ver tanto al alcalde de su ciudad como las imágenes de esta que emitían en la pantalla de detrás, especialmente debido a que no había podido celebrar su día con los suyos. "Hay gente que me dice que soy muy pesada", explicaba la presentadora, a lo que María Patiño, también gallega, afirmaba que "a veces un poco sí". "Que tengo siempre a Vigo en la boca y voy por Vigo y la gente me da las gracias por mencionar la ciudad".

Viguesa por excelencia

Carlota Corredera ha recordado el día que el alcalde anunció que iba a ser nombrada "viguesa distinguida". Sin embargo, este reconocimiento no se ha podido celebrar por culpa del coronavirus, habiendo sido pospuesto para septiembre. "Es tocar el cielo porque no hay un reconocimiento más bonito", aseguraba muy emocionada. "Para mí el premio es haber nacido en Vigo y estoy muy agradecida a Abel Caballero por haber puesto en el mapa nuestra ciudad".