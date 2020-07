La pullita de Carlota Corredera a Sonsoles Ónega en 'Adivina qué hago esta noche'

El plató de 'Adivina qué hago esta noche' no deja de recibir a rostros del universo Mediaset España y es que si una semana atrás la periodista y presentadora Toñi Moreno fue una de las invitadas del formato producido por Fremantle para Cuatro, regalándonos incluso una surrealista imitación de El Fary, esta vez han sido las presentadoras de Telecinco Carlota Corredera y Sonsoles Ónega las ayudantes de las concursantes anónimas que han protagonizado el espacio en la quinta semana de emisión de su segunda edición.

Carlota Corredera y Sonsoles Ónega en 'Adivina qué hago esta noche'

La presentadora de 'Sálvame' y la conductora de 'Ya es mediodía' y de las galas dominicales de 'La casa fuerte' se enfrentaron y es que la primera tuvo que ayudar a Sonia, una madrileña de 44 años que se define como positiva y alegre y que iba al formato dispuesta a llevarse el premio para realizar un gran viaje. Por su parte, Ónega tuvo la misión de guiar a Eduardo, un catalán de 38 años residente en Barcelona que llegó al formato de Mediaset para ganar dinero y así celebrar esa boda de ensueño que en su día no pudo realizar ya que su mujer es de Argentina y por motivos económicos muchos de sus familiares no pudieron asistir a la boda.

Así fue su divertida participación

Lo que poco esperábamos es que iba a haber una divertida lluvia de zascas entre ambas. Y es que está claro que el objetivo de 'Adivina qué hago esta noche' es ganar y por ello, la gallega no dudó en dejarle muy claro a su compañera de cadena que la victoria iba a llevársela ella. La presentadora le dejó claro que sí, venía a "cortarle el rollo" y es que había llegado un momento que "ya está bien de ganar". Esta le recordó que triunfa en un programa que le va muy bien a diario y que incluso tiene un prime time; por eso, esa noche la victoria debía ser para ella y su concursante. Por su parte, Ónega recibió entre risas el divertido "ataque" de Corredera y además no dudó en confesar la curiosa forma con la que celebra sus triunfos de audiencia: ¡haciendo el pino!. Cada vez que le va bien en cuanto al share se refiere, esta no duda en hacerlo, tal y como le reveló a Santi Millán.

El 'Talento VIP' de Víctor Elías

Pero la noche dio para mucho más y es que el conocido actor Víctor Elías fue el 'Talento VIP' que visitó el espacio en esta ocasión. El joven intérprete, además de ser protagonista por su talento, también vivió un reencuentro de 'Los Serrano' con el que fuese su padre en la ficción, Antonio Resines. Este visitó el programa poniéndose en la piel de Diego Serrano para dar una pista a los concursantes para que adivinasen que el talento oculto de su hijo en la serie es... ¡tocar el piano! Y tal y como demostró Elías, lo hace realmente bien, sin duda.