Hacer un regalo es una tarea delicada, nunca sabes si a la otra persona le va a gustar. Y si no, que se lo pregunten a Chelo García-Cortés, a quien parece que no le ha agradado nada el obsequio que 'Sálvame' le hizo por su 70 cumpleaños. El programa producido por La Fábrica de la Tele premió a la colaboradora con un estilista que le ayudaría a vestirse durante un mes, pero la relación entre ambos ha sido complicada y la dirección de este espacio ha tomado una decisión.

Carlota Corredera y Chelo García-Cortés en 'Sálvame'

La periodista afirmó en el programa que se había vestido ella misma porque Iván le quería poner ropa con la que no se sentía cómoda. "Tu trabajo lo respeto muchísimo, pero esto no me lo voy a poner; adáptate a mi estilo, es lo único que pido", reclamaba García-Cortés tras no querer ponerse la faja que el trabajador le proponía. Ante esto, él explicaba indignado: "No me das opción de nada, estás jugando con mi puesto de trabajo".

Carlota Corredera tomaba la palabra y recriminaba a la colaboradora su actitud frente al profesional. "Tu actitud, desde luego, no es de cooperación", advertía la presentadora a su compañera. "Si aceptas el regalo del programa de ponerte un estilista, entonces lo que tienes que hacer es reunirte con dirección y hablarles en el mismo tono en que le hablas a Iván", sentenció Corredera, señalando que su comportamiento no había estado bien.

La decisión de Sálvame con Chelo García Cortés

"Si no quieres este regalo, no lo aceptes, pero no puedes jugar con la profesionalidad de Iván", zanjaba la presentadora. Unas palabras a las que respondía el director de 'Sálvame', David Valldeperas. "No tiene ningún sentido que Chelo siga disfrutando de un regalo que no quiere y que rechaza; le levantamos el regalo y que se ponga lo que le dé la gana", sentenciaba, tomando una decisión tajante con respecto al regalo que le habían dedicado para su cumpleaños.