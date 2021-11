Han pasado diez años de una de las confesiones más icónicas de la historia de la televisión. Hace una década, Bárbara Rey confesaba en el plató de 'Sálvame deluxe' que Chelo García-Cortés y ella habían tenido una noche "de amor". Después de que ambas colaboradoras hubieran permanecido en silencio durante años y de que incluso la vedette negase lo sucedido en el polígrafo, finalmente, era Rey la que se sinceraba sobre el cariño que sentía hacia García-Cortés.

Chelo García-Cortés y Bárbara Rey se funden en un abrazo en 'Sálvame Deluxe'

"Y es verdad, el polígrafo no miente: tú y yo, Chelo —y te quiero y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres, porque habría sido más feliz—, hemos tenido una noche... de amor", decía una emocionada Bárbara Rey en plató ante la mirada atónita del resto de sus compañeros, que sospechaban que ambas habían tenido un affaire en el pasado.

Estas palabras de la vedette, que siguen inundando las redes sociales después de tantos años, volvieron a resonar en 'Sálvame' cuando Carlota Corredera le preguntó a Chelo García-Cortés cómo se sentía después de la gran repercusión que tuvieron. "Lo he visto en Internet y he flipado, te lo digo de verdad", respondía la periodista, que comentaba que hacía diez años de la revelación y 30 de cuando sucedió.

"Yo no tengo que contar con quién me acuesto"

Kiko Matamoros ha bromeado en plató, recordando las palabras de la vedette. "Hace diez años se confirmó esa noche de amor, esto es como los sacramentos, primero te bautizas y luego te confirmas", decía el colaborador. A esto, la periodista respondía, orgullosa: "Yo no tengo que contar con quién me acuesto o me dejo de acostar", asegurando que "lo recuerdo como algo muy bonito".