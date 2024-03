Por Beatriz Prieto |

Lejos de la televisión, Carlota Corredera continúa con sus proyectos profesionales, entre los que se encuentra su podcast "Superlativas". Este miércoles 20 de marzo, la gallega publicó su encuentro con la influencer Mara Jiménez, con quien trató temas como la gordofobia y los TCA, en un ambiente tan distendido que Corredera se animó a abrirse con su invitada para hablar públicamente por primera vez de un episodio de su vida profesional que, aún a día de hoy, la tenía traumatizada.

Carlota Corredera se abre con Mara Jiménez en su podcast "Superlativas"

, con el que "te desnudas y el único objetivo que yo tenía era ayudar", a raíz del cual vivió un episodio, por desgracia, inolvidable para la presentadora. Y es que la gallega, después de pasar en Vigo "uno de los días más bonitos de mi vida" al pasar horas firmando libros y recibiendo el cariño de la gente, descubrió al llegar a casa que, el cual fue publicado por Esty Quesada

"Ese vídeo, que se supone que estaba hecho desde el humor y que estaba hecho desde alguien autorizado, porque era una persona gorda la que me estaba atacando ahí... todavía estoy traumatizada por eso", se sinceró Corredera, quien reconoció que "nunca hablo en público de eso", a pesar de que "me han preguntado millones de veces qué pasó, cómo lo viví y nunca he hablado públicamente". "No he denunciado a esa persona, no he hecho nada contra esa persona. Esa persona lo sabe, además", desveló la gallega, tras lo cual añadió que "no he vuelto a hablar de ella ni nunca he hablado de ella".

"Me siento más libre"

A pesar de su silencio, Corredera confesó que a raíz del vídeo, "a las firmas de libros, empecé a ir con miedo". "Cuando se acercaban chavales, pensaba que venían a insultarme, porque yo tenía mis redes llenas de gente joven que me insultaba y que ejercían una violencia impresionante", explicó la presentadora, sin encontrar un porqué a tantos comentarios despectivos.

Casi siete años en silencio... hasta hoy... me siento más libre, más ligera, más valiente, pa fuera telarañas ???????????? https://t.co/b7H8TZBsRW — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) March 20, 2024

"Todavía no sé por qué. No entiendo muy bien el objetivo, que personas que han denunciado que han sufrido bullying, lo hagan también", apuntó la gallega, quien había decidido guardar silencio al sentirse especialmente vulnerable y dolida. Una confesión a la que Corredera añadió un comentario en la red social X sobre cómo se había sentido al hablar de ello: "Casi siete años en silencio, hasta hoy. Me siento más libre, más ligera, más valiente, pa fuera telarañas".