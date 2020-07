Fortfast ('Zapeando'), acusado de explotación laboral, deja Youtube: "No tengo motivos para vivir"

En mayo de 2019, José Climent, más conocido como Fortfast por su canal de Youtube con 1,2 millones de suscriptores, dio el salto a la televisión como reportero de 'Zapeando'. La colaboración apenas duró unos meses y Fortfast siguió con su principal fuente de ingresos. Hasta hoy. El youtuber, natural de Jaén, ha decidido abandonar la plataforma y la vida pública en general tras ser acusado de explotación laboral por uno de los extrabajadores de su empresa.

José Climent, conocido como Fortfast en Youtube

Todo saltó por los aires cuando Fortfast publicó un tuit reflexionando sobre el suicidio del streamer Reckful, considerado mejor jugador del mundo de World of Warcraft, que acabó con su vida a los 31 años. "Nunca olvides que detrás de la pantalla hay una persona", escribió.

En ese momento, Fran Rodrigo, extrabajador de Yugen, la empresa fundada por Fortfast, decidió que tenía algo que decir. En un hilo muy detallado en Twitter, acusó al jienense de explotación laboral y reveló varios audios de WhatsApp en los que lo insultaba y trataba con total desprecio, reprochándole su trabajo en la edición de vídeos. Para no perder su pensión de orfandad, Rodrigo había aceptado un contrato de media jornada aunque realmente trabajaba 8 horas.

Se me ha faltado al respeto de tantas maneras diferentes que no sé ni por dónde empezar, pero aquí dejo una compilación de audios de esta persona hacia mí para que os hagáis una idea del percal que me supuso en esa época.



"O yo soy gilipollas porque no soy capaz de expresarme o tu eres gilipollas porque no eres capaz de entenderlo. Uno de los dos es gilipollas y yo estoy seguro de que no lo soy", exclama el youtuber en uno de esos audios. En otro, reclama enfurecido: "Te quedas editando y me suda los cojones que tengas clase. Me da igual. Y luego más horas extra, y luego más mierda, y luego que vayas tú a la puta oficina. Me cago en mis muertos. Estoy harto de ti, de tu tiempo y de todo".

Rodrigo ya había tomado medidas en su día: "Redacté una carta de acoso laboral y exigí la indemnización que me correspondía, no iba a dimitir cuando el que quería despedirme era él". El exempleado afirma que las vejaciones verbales afectaron a su salud y que lleva, desde 2018, cuando trabajaron juntos, recibiendo ayuda psicológica. "Me sigue quemando por dentro día tras día lo que esta persona hizo. Sigue monetizando vídeos en los que se hablan de derechos laborales, derechos de la mujer y el respeto hacia ella (esto no me corresponde contarlo a mí)", dejó caer en su hilo.

Su último vídeo

Tras recibir un aluvión de críticas en redes sociales, Fortfast se ha despedido con un último vídeo en Youtube en el que ha llegado a hablar de planes de suicidio. "Ya no tengo un motivo para vivir. He intentado tomar una decisión después de tomarme media botella de whisky que si no llegan a venir unos amigos, me voy a tomar por culo".

"Profundamente arrepentido" por lo que ocurrió en 2018, Forstfast asegura que hoy en día no es esa persona "gracias a sudor, terapia y lágrimas". Afirma que intentó pedir disculpas a Fran Rodrigo, pero no le cogió el teléfono. "Desarrollé un estado de ansiedad constante y estaba inaguantable y eso me ha hecho perder a amigos muy importantes, pareja y las ganas de vivir", añadió.

Con todo, lamentó el linchamiento en redes sociales tras destaparse los famosos audios. "Nunca se quiso justicia, sino arrebatarme mi presente y su futuro en lo laboral y personal". Así las cosas, asegura que irse de YouTube "era una decisión que más temprano que tarde iba a tomar" una vez solventara su situación económica. "No hablaré más del tema, no me defenderé públicamente. Seguiré aguantando los golpes porque la vida privada de los acusados vale más que mi venganza personal", concluyó.