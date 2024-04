Por Beatriz Prieto |

Como cada martes, este 9 de abril, 'Supervivientes: Tierra de nadie' sumó una nueva cita semana en la que los concursantes disputaron un nuevo juego de recompensa por equipos. Una competición que concluyó con la victoria de Playa Olimpo, cuyos miembros fueron sorprendidos por un inesperado anuncio: Mario González no disfrutaría de la recompensa por saltarse las normas del programa.

Mario, pillado comiendo un churro fuera de tiempo en 'Supervivientes 2024'

Los equipos de Playa Olimpo y Playa Condena se enfrentaron a una "carrera" a ciegas, encadenados y guiados únicamente por uno de sus miembros. "Antes, quiero contaros que gane el equipo que gane, sintiéndolo en el alma,", advirtió Laura Madrueño , antes de proclamar la victoria de los primeros, al rozar los cuatro minutos, mientras que sus rivales superaron los seis. Por esa razón, Playa Olimpo recibió como

"La organización ha decidido que uno de vosotros no va a comer hoy, porque ha incumplido las normas de forma reiterada", anunció entonces la presentadora. Para demostrarlo, el programa emitió unas imágenes en las que, a pesar del aviso de Madrueño, Mario se comía un churro fuera de tiempo. La presentadora llamó al madrileño para hablar de esa "última prueba de recompensa: "Me acuerdo que os dije 'no comáis más'. En casa, aunque ya creáis que no os está viendo, muchas veces os siguen viendo. Y en ese momento, tú seguiste comiendo churros".

"Habla más la desesperación por mí"

"Sí, me comí uno. Al final tengo muchísima hambre aquí y habla más la desesperación por mí que yo", reconoció el superviviente, momento en el que su novia, Claudia Martínez preguntó si "me puedo cambiar por él", recibiendo la negativa tanto de Madrueño como del propio Mario. "Y no es la única vez que lo hizo, todos tenéis muchísima hambre, pero ha ocurrido más veces", añadió la presentadora, antes de que se mostrara cómo, en otra recompensa, el madrileño se guardaba con disimulo un cacho de pizza en el bolsillo de su bañador.

"Así que hoy, sintiéndolo mucho, la organización ha decidido que no vas a poder comer", comunicó Madrueño, para después advertir "que sirva de precedente para todos los demás". "No incumpláis las normas, porque siempre os estamos viendo y a mí me sabe fatal", remató la presentadora. Fue entonces cuando Claudia intervino, descontenta con la sanción e incluso dispuesta a no comer: "¡Qué no es justo, tío! Lo hemos hecho todos. Perdón, hablo por mí". "Me hubiera gustado que me dieran un toque de atención", protestó por su parte Mario, a quien Madrueño dejó claro que "te lo hemos dicho en todas las recompensas y no habéis hecho caso", tras lo cual convenció a Claudia de comer con el resto del equipo.