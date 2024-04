Por Redacción |

Kiko Jiménez y Laura Matamoros entraron en 'Supervivientes 2024' como concursantes sorpresa, conviviendo juntos desde un principio en Playa Limbo, recibiendo así a los participantes que iban siendo expulsados en las otras dos playas. Un mes después del estreno de 'Supervivientes', Sofía Suescun ha dado su opinión sobre el concurso de su novio y ha aprovechado también para atizar al reality de supervivencia de Cuarzo y a Matamoros, quien ha discutido en más de una ocasión con Jiménez.

'Supervivientes 2024'

"Le echo mucho de menos. Estoy muy feliz por su salvación de ayer. (...) Voy a intentar ser lo más justa posible, lo está haciendo increíble. ¿Lo gran pescador que está siendo? Además de generoso.", decía la que fuera ganadora de 'SV 2017' en un vídeo en sus redes sociales.

"Lo digo porque anoche sus compañeros quisieron hacer un vídeo dejando a Kiko de egoísta y salieron mal parados. Concursantes de Playa Limbo, si os entran prisas por crear un vídeo, utilizad un poquito la cabeza", soltaba la influencer. "Vale que Kiko no ganara anoche la prueba de la apnea, pero si has ido al colegio y te han explicado la peligrosidad para el cerebro de no mandarle oxígeno, no vas a estar más de la cuenta ahí abajo para quedarte lerdo", decía Suescun, lanzando el primer dardo a Matamoros.

"Carpeteo forzado"

"Casualmente ganó esta prueba Laura Matamoros, que entiendo que ese día tampoco fue al colegio, igual que cuando te explican cuál es el número pi, pero no quiero ser mala", decía, susurrando esta última frase al hacer referencia a cómo la hija de Kiko Matamoros falló en una prueba de cultura general a la hora de reconocer el número pi. "Ha quedado claro que los carpeteos forzados no existen. Mi chico no me va a cambiar por nada, ni yo a él, ojo", terminaba, dejando en evidencia que fue el programa el que quiso vender al inicio de la edición una historia de amor entre Kiko Jiménez y Laura Matamoros.