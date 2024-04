La metedura de pata de Sandra Barneda que afecta al gran secreto de 'Supervivientes 2024'

Por Almudena M. Lizana |

El domingo 7 de abril de 2024, Sandra Barneda presentaba el debate de 'Supervivientes 2024', como viene siendo habitual. Ya en el tramo final del programa, la conductora charló con Tuco, el defensor de Laura Matamoros, señalando que se ha convertido en un "person" a lo largo de su participación en los debates. Esto ocurrió justo antes de conectar con Laura Madrueño, lo que provocó que Barneda tuviera un pequeño lapsus.

'Supervivientes: Conexión Honduras'

"Nos vamos directamente, porque tenemos el oráculo de Poseidón., es que estaba hablando con... En fin, adelante, Laura Madrueño", pronunciaba Sandra Barneda, sin llegar a señalar que la persona con la que estaba hablando era el defensor de la concursante.

Esta metedura de pata no pasó desapercibida para los participantes de 'Supervivientes 2024' que no eran conocedores del concurso paralelo de Laura Matamoros y Kiko Jiménez. "Hala, ya no es sorpresa", soltaba Gorka Ibarguren, dejando claro que habían escuchado a Sandra Barneda y habían visto a Laura Madrueño llevándose las manos a la boca, sorprendida por el error de su compañera.

En Playa Limbo

Mientras tanto, el ambiente en Playa Limbo, donde conviven Laura Matamoros, Kiko Jiménez y Arantxa del Sol, es una montaña rusa. Por una parte, Kike Calleja de Domingo fue el tercer expulsado del reality de Cuarzo Producciones de forma definitiva. Por otra, Matamoros y Jiménez volvieron a enfrentarse, sacando a relucir que su relación va de mal en peor. "¿Ves como juegas por detrás y eres muy ruin? Tienes la boca muy larga", le decía ella al novio de Sofía Suescun tras discutir por el reparto de comida.