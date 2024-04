Por Redacción |

Fuerte discusión en las tardes de Telecinco. La cadena sigue sin alejarse de las broncas y los enfrentamientos y una vez más dos de sus tertulianos han discutido fuertemente en directo. A mitad de la tarde, en 'Así es la vida', Carmen Borrego y Antonio Montero han acabado estallando tras días de acusaciones y reproches después de la portada de Edmundo Arrocet arremetiendo contra las Campos.

Carmen Borrego y Antonio Montero se enfrentan en 'Así es la vida'

. Desde que salió la polémico exclusiva del hijo de Borrego criticando a su madre se reabrió la guerra entre tertulianos. Una nueva portada ha ocupado gran parte de las tertulias de la cadena durante todo el día. En ella, Arrocet aseguraba queporque Carmen Borrego le insinuó que lo hiciera.

Borrego ha respondido desde el programa de Cuarzo con contundencia: "Contra mi persona, lo que usted quiera, contra mi hijo no, no lo voy a permitir". "Al amparo de una familia que le ha abierto las puertas de su casa, mi madre le dio su corazón porque se enamoró de él y porque lo quería, no se puede destrozar a una familia. En nombre de mi madre no se puede difamar, no se puede mentir", expresaba muy enfadada.

Cabreada

Tras su respuesta a la expareja de su madre, Borrego escuchaba las críticas de sus compañeros, especialmente de Antonio Montero, quien acusó a las Campos de estar siempre en el foco de la polémica. Sin ocultar su cabreo, estallaba contra sus compañeros: "Estoy hasta los cojones del discurso de cinismo que tenéis todos, criticáis pero aquí estáis chupando del bote, vosotros no pertenecéis a esta familia", apuntaba directamente a Montero.