Telecinco descarta el homenaje a María Teresa Campos a cargo de Terelu y Carmen Borrego

Por Beatriz Prieto |

Más de un mes de que se diera a conocer que Telecinco acogería un homenaje a María Teresa Campos, el proyecto a recibido un importante revés al recibir la negativa de la principal cadena de Mediaset España de seguir adelante con el proyecto, en el que estaban implicadas las hijas de la presentadora, Terelu Campos y Carmen Borrego.

María Teresa Campos junto a sus hijas Carmen Borrego y Terelu Campos

Tal y como recoge Yotele, el proyecto iba a constar de, con Borrego como directora y Terelu en el papel de presentadora. En cuanto a la producción, esta, responsable de formatos como ' La isla de las tentaciones ', ' ¡Vaya vacaciones! ' y ' Así es la vida '.

El homenaje iba a centrarse en la figura de Campos, a través de un documental en el que se iban a repasar sus mejores años y los momentos más destacados tanto de su vida personal como profesional. A ello se sumaría un debate posterior desde plató para analizar el contenido con la ayuda de amigos, familiares y compañeros de profesión de Campos, cuya participación estaba más que descartada, dado que su estado de salud actual no se lo permitiría.

Una ilusión rota

La noticia se da a conocer después de que tanto Terelu como Borrego hayan lanzado declaraciones muy optimistas sobre el proyecto a lo largo de estas semanas. Sin ir más lejos, la primogénita de Campos protagonizó una exclusiva a principios de este mes en la que lamentaba no haber realizado el homenaje antes, "cuando ella lo hubiera disfrutado". Asimismo, la presentadora aseguró que se trataba de "un homenaje que estará controlado por nosotras, me hace mucha ilusión", lo que no ha evitado que, finalmente, dicha apuesta no reciba la luz verde por parte de Telecinco.