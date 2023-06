Por Redacción |

Las broncas en los platós de Telecinco ya no sorprenden a los espectadores, pero en algunas ocasiones la situación puede llegar hasta límites injustificados, como ocurrió en la última entrega de 'Supervivientes: Tierra de nadie'. El final de la gala estuvo marcado por los continuos enfrentamientos protagonizados por Alma Bollo y Manuel Cortés Bollo, pero las discusiones siguieron tras acabar la emisión. Un día después, en 'Sálvame', Carmen Borrego ha destapado todo lo que ocurrió en el plató del reality.

Isa Pantoja y Alma Bollo

La entrega del martes 13 de junio de 'Supervivientes' contó con la presencia de Alma Bollo tras su regreso a España y los enfrentamientos no tardaron en incendiar el estudio. Apoyada por su hermano y su madre, Raquel Bollo , la exconcursante. Además, Manuel Cortés también se mostró muy molesto con el reality, dando a entender que solo destacaban sus enfrentamientos.

En ese clima de tensión acabó la entrega, pero no los enfrentamientos, tal y como ha desvelado Carmen Borrego en 'Sálvame': "Se monta una gorda". No la veo asustada, pero sí temblando. No podía ni hablar". "Pasé angustia porque no se puede dialogar con ellos", destacaba sobre la familia Bollo. La hija de María Teresa Campos también ha desvelado que llegó a escuchar cómo la exparticipante advertía a Alexia Rivas: "¡Te vas a cagar!".

En las imágenes del final de la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie', se observa que Raquel Bollo se acerca a Carlos Sobera visiblemente enfadada. Otra de las personas que se encontraba en plató, la defensora de Artùr Dainese, ha ratificado que también estaban disconformes con el comunicador y que se acercaron a él muy molestos: "No estaban de acuerdo no lo que se había dicho, pero a un presentador hay que respetarle", expresaba destacando el gran trabajo del vasco, que durante toda la noche se vio obligado a poner orden en el plató.

Acompañados de seguridad

'Sálvame' también ha destapado que hubo mucha tensión a su salida del plató, tal y como ha informado Mayte Ametlla: "Montaron un circo imparable hasta que la producción del programa tuvo que sacar del plató, acompañados por seguridad, a Isa Pantoja y a Carmen Borrego para que no sucediera algo peor de lo que estaba pasando". La periodista también ha destacado que los Bollo llegaron a cabrear incluso a Carlos Sobera: "Incluso Carlos , el presentador con más templanza, perdió los papales y acabó diciendo que lo dejaran en paz".