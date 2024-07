Por Joan Centelles Martínez |

El lunes 29 de julio aterrizó a la parrilla de Telecinco 'El diario de Jorge', el nuevo talk show con testimonios anónimos presentado por Jorge Javier Vázquez. El espacio cogió el testigo de 'Así es la vida', que se cancelaba tras más de un año en antena con Sandra Barneda y César Muñoz al frente. El fin de este magacín ha supuesto un duro varapalo para una de sus colaboradoras, Carmen Borrego, por una razón que le toca muy de cerca.

Carmen Borrego en 'Vamos a ver'

Y es que, cada tarde, la televisiva. Sin embargo, a pesar de coincidir, no se dirigían la palabra, pues rompieron su relación mientras ella concursaba en ' Supervivientes 2024 '. Tras una primera exclusiva de la ruptura de Almoguera y su mujer, Paola Olmedo, de la que Borrego se enteró en directo desde Honduras,. "", ha reconocido la colaboradora en su última intervención en ' Vamos a ver '.

A todo esto se suma que, el pasado viernes 26 de julio, coincidiendo con el fin del magacín que compartían, Borrego se sentaba en el plató de '¡De viernes!' junto a su marido, José Carlos Bernal, en una entrevista en la que salió el tema de su hijo. "En ese contrato había una cláusula donde yo no quería hablar de él. Es inevitable que cuando me siento en un plató se me pregunte", expresaba. Al respecto del viernes y la entrevista, ha reconocido: "Yo había pasado un día malo, había acabado 'Así es la vida' y para mí se me acababa la posibilidad de verle. Durante estos meses lo he visto aunque sea de lejos, eso como madre saber que está bien y el poderlo ver me daba tranquilidad".

Primer paso para la reconciliación

En 'Vamos a ver', la menor de las Campos también aprovechó para tender puentes con su hijo, con el que asegura no estar enfadada. "Ese día yo estaba mal porque se había terminado y es lo que conté, no conté nada de la relación. Mi hijo sabe que yo estoy, que voy a estar siempre y que le quiero exactamente igual que antes de lo que pasó, si es que pasó algo porque a mí todavía me gustaría saber qué pasó", se sinceraba Borrego finalmente.