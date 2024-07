Carmen Borrego y su marido se sentarán ante Terelu Campos en el plató de '¡De viernes!'

Por Alejandro Burrueco Marín |

'¡De viernes!' ha comenzado el verano inmergiéndose de lleno en la trama de las Campos, primero con la vuelta de Terelu Campos a Telecinco como invitada para hablar del embarazado de su hija Alejandra Rubio y luego estrenándola como colaboradora con la entrevista del padre del bebé, Carlo Costanzia. No obstante, todavía no han acabado con las Campos, ya que Carmen Borrego visitará el programa este mismo viernes.

Terelu Campos y Carlo Costanzia en '¡De viernes!'

Ha sido en la rueda de prensa sobre el balance de temporada del formato donde han confirmado a sus próximos invitados: "". De esta manera, han confirmado no solo la visita de Borrego, sino también la de

Jaime Guerra, el director de Producción de Contenidos de Mediaset España, también ha respondido a la posibilidad de que Alejandra Rubio se sumase al programa como colaboradora: "Los colaboradores van fluyendo y no te diría ni que sí ni que no. Si te dijera que no, te mentiría, que diría un gallego". "Estamos encantados con los cinco que están y no tenemos previsto hacer cambios a corto plazo", ha finalizado Guerra refiriéndose a Campos y sus compañeros, Antonio Montero, Ángela Portero, Patricia Pérez y José Antonio León.

Terelu Campos, invitada y colaboradora

Julia Tapia, la directora del programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, ha afirmado que están "muy contentos con Terelu". De hecho, pese a que ya tenga su sitio asignado como colaboradora cada viernes, Tapia no descarta que siga acudiendo algún día con el rol de invitada: "Cuando tenga una noticia, ella o su familia, valoraremos entrevistarla desde el otro lado".