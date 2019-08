Carmen Borrego sufre un misterioso robo en su casa en el que le han quitado casi 50.000 euros

Carmen Borrego está viviendo uno de los veranos mediáticamente más intensos de su vida. Después de su sonada despedida de 'Sálvame' y las acusaciones de infidelidad a Edmundo Arrocet, pareja de su madre, la pequeña de las Campos ha vivido una nueva tragedia que le ha hecho ocupar las portadas. Tal y como ha compartido la revista Lecturas, la hija de María Teresa Campos ha sufrido un misterioso robo en su domicilio de Madrid un día antes de volver de sus vacaciones.

Carmen Borrego y su marido, José Carlos Bernal

Casi 50.000 euros es lo que se llevaron de su casa, después de dejarla patas arriba, desordenada y con todos los cajones y puertas de los armarios abiertos. Según ha contado la hermana de Terelu, rompieron una verja y entraron al bajo en el que vive junto a su marido, José Carlos Bernal. Ni el conserje ni ningún vecino se percató del allanamiento. "Echo en falta bastantes cosas, que aparte del valor económico, tienen gran valor sentimental", ha contado la colaboradora, refiriéndose a un reloj de 8.000 euros que le regaló su madre por estar con ella durante su duro tratamiento contra el cáncer.

Pero Carmen Borrego ha confesado que no tiene contratado ningún seguro del hogar, por lo que no podrá recuperar nada de lo que le han robado. Ahora, la hija de María Teresa Campos vive con miedo de que esto le vuelva a suceder. "Me han dicho que ha sido un robo muy extraño por cómo accedieron a la vivienda y por el estado en el que la dejaron", ha comentado ella, y es que la Guardia Civil le informó de que habían estado en el interior de su vivienda más tiempo del habitual. Además, entre los objetos que le robaron estaba la báscula del baño, algo bastante inusual.

Las supuestas infidelidades de Bigote Arrocet

La familia Campos ha tenido que enfrentarse en los últimos días a las acusaciones de infidelidad que se han vertido sobre Edmundo Arrocet. Carmen Borrego también ha salido en defensa del novio de su madre: "Sé que Edmundo manda mensajes muy cariñosos, manda canciones". "Se ha podido confundir a la hora de mandárselos a esta señora porque es evidente que lo está agrandando todo", comentó en 'El programa del verano' sobre las declaraciones de Gema Serrano, supuesta amiga de Arrocet. Sin embargo, lo que más destaca la pequeña de las Campos es en que los medios deben zanjar este tema porque su madre "lo pasa mal" y se "merece un respeto que no se le está dando".