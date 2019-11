Carmen Ferreiro: "Si en Antena 3 encontramos un programa que pueda estar varias noches a la semana, se hará"

Es innegable que uno de los principales objetivos de Atresmedia es consolidarse en el terreno del entretenimiento. Después de contar en su parrilla con éxitos como 'Tu cara me suena', el grupo de comunicación decidió apostar por la franquicia 'La Voz' en el prime time de Antena 3. Con su versión adulta, infantil y senior, el espacio se ha convertido en una de las principales apuestas del grupo. Lo es junto a la nueva edición del programa de Gestmusic, el nuevo talent show 'The Masked Singer' de la mano de Fremantle y 'Arusitys Prime', que ha llegado a la noche de los viernes dispuesto a conquistar esa noche de la mano de Alfonso Arús y su equipo.

Carmen Ferreiro

FormulaTV ha podido charlar con Carmen Ferreiro, responsable de entretenimiento de la cadena. La directiva hace balance con nosotros del rendimiento de la primera edición de la franquicia 'La Voz' en la cadena, analiza la apuesta de 'Arusitys Prime' en el prime time de Antena 3, nos adelanta lo que veremos en la nueva edición de 'Tu cara me suena' y nos da todas las claves de 'The Masked Singer'. En definitiva, hace balance de la temporada televisiva en cuanto a entretenimiento se refiere y analiza todo lo que está por venir en la extensa temporada televisiva en la que estamos.

¿Cuál es el objetivo de Atresmedia con 'Arusitys Prime'?

Para nosotros es una apuesta estratégica, porque es abrir una puerta al directo. Hacía mucho tiempo que teníamos la idea y hasta que no se han unido todos los elementos, como que Alfonso [Arús] pudiera, no nos hemos decidido a dar el paso. Pero teníamos clarísimo que era con Alfonso con quién queríamos dar ese paso, por toda la solvencia, por ese olfato, por ese sentido del ritmo que lo vemos cada mañana. Para nosotros el programa es volver a la esencia de los programas en directo de prime time, que si pasa algo, te vas a enterar. Es una noche en la que las apuestas de nuestros competidores son todas grabadas, lo que te da cierta ventaja. Con los invitados más relevantes, aquellos de los que todo el mundo quiere saber, porque tienen una noticia o algo que contar. Y hacer un repaso de la actualidad de la semana, incluyendo la crónica social.

Alfonso Arús, presentador de 'Arusitys Prime'

Antena 3 tiene 'La Voz' y 'Tu cara me suena' en prime time, pero son programas grabados menos la fase final. ¿Crees que era necesario un programa en directo?

Realmente 'TCMS' podríamos hacerlo en directo por lo rodado que está, pero no tendría sentido, porque pierdes más que ganas. De hecho, todos los programas grabados se graban en falso directo. Pero el director en 'Arusitys Prime' sí que tiene sentido, porque nos vamos a enterar, vamos a ir a una conexión en directo para ver algo que está sucediendo en directo. Tenemos a Quílez que si pasa cualquier noticia de actualidad o de relevancia, nos va a dar la última hora. Tenemos a los invitados de la semana. Entonces sí que tiene sentido que sea un programa en directo, con esa inmediatez que te permite ir pegado a la actualidad. Yo creo que la tendencia general de las cadenas generalistas y lineales, como mejor podemos luchar contra las plataformas, es con el directo, porque es algo que ellos nunca van a tener.

Se hablaba de que 'Arusitys Prime' tendría cinco o seis entregas, ¿es un programa muy abierto?

No sé de dónde ha salido esa información, pero creo que es un malentendido. Los espectadores tienen la última palabra, pero es un proyecto que nace con voluntad de continuidad y, si todo va como nosotros esperamos, que dure muchos años, hasta que Alfonso o el espectador se canse. Creo que, además, tenemos que ser muy conscientes de que son programas con un formato flexible, que se pueden ir construyendo a medida de que el espectador nos vaya dando pistas de qué contenidos les van gustando más. Habrá que ser pacientes con el dato, porque llevamos unos meses donde el espectador no tenía una oferta de entretenimiento los viernes desde que terminó la última edición de 'TCMS'. Simplemente hay que tener paciencia, pero el formato tiene voluntad de continuidad.

Casting 'Tu cara me suena 8'

Quizá habría que buscarle otro hueco a 'Tu cara me suena'.

Ojalá. Eso no sería un problema. Si llega el momento de estrenar 'TCMS' tendremos que decidir en función del target del programa el mejor hueco. Ojalá tengamos que enfrentarnos a eso, porque significará que los planes están saliendo como deseamos.

Telecinco decidió estrenar 'Perfectos desconocidos' contra el estreno de 'Arusitys'. ¿Crees que sí había cierto miedo en Telecinco?

Yo le he dicho a Alfonso: "Te tienes que sentir muy orgulloso, porque eso significa que valoran que es una oferta que puede gustar al espectador".

Entones, ¿no os sorprendería que moviesen 'Sábado Deluxe' al viernes dentro de dos semanas?

No nos sorprendería y creo que es lícito. Es la competencia y hace lo que cree que tiene que hacer para ser más competencia y crear el mejor dato cada día. Entonces, entra dentro de lo posible. Si nos toca en el futuro competir, pues habrá que competir lo mejor posible para intentar salir brillantemente de ese enfrentamiento.

María Teresa Campos en 'Arusitys Prime'

La baza del primer viernes fueron la visita de Terelu y María Teresa Campos, ¿fue una decisión estratégica de cadena?

No es tanto una decisión de la cadena, como una decisión del propio Alfonso que nos ha parecido estupenda. Como ha explicado él, son muy buenas representantes para enseñar esa nueva sección de "Entrevista2", porque son dos profesionales con reconocida trayectoria y tienen un vínculo muy especial: no solo son madre e hija, sino que también han sido compañeras de trabajo durante muchos años.

Creo que no se va a tratar demasiado política y actualidad. ¿Es para mantener ese tipo de contenidos en laSexta?

No, es entretenimiento en todos los niveles. Pero, insisto, es una cadena abierta y un espacio abierto al directo. Si en el transcurso del programa ocurre cualquier suceso relevante vamos a conectar, tenemos a Quílez y lo vamos a contar. Al final, los contenidos del viernes por la noche no pueden ser como los de la mañana, tienen que ser un poquito más ligeros, pero eso no significa que vayamos a renunciar a nada. Sí que es verdad que nos vamos a centrar más en el tono característico de Alfonso, de humor y de ironía. Habrá noticias de crónica social, debates... pero siempre ligado a los asuntos sociales, con un punto de interés. Pero no debates muy elevados.

Teníamos clarísimo que era Arús la persona con la que volver al prime time en directo

Se decía que Antena 3 había renunciado a tratar temas de corazón, ahora vuelve. ¿La diferencia es la forma de tratarlo?

Exacto. Nosotros vamos a tratarlo como hacemos con todos los programas, con la línea de identidad de la cadena. Tampoco creo que Antena 3 se haya ido de eso, porque tenemos magacines donde se trata el tema. Es algo natural, que surge, nada deliberado: ni la vuelta ni la salida. 'DEC' nos dio muchas alegrías, pero llegó un momento en el que la competencia se hizo más fuerte y el programa acabó, pero después de una trayectoria muy brillante y de muchos años. Ahora surge este programa con estos contenidos y apostamos por ello, pero tampoco hay mucha estrategia.

Se habló de un programa de Santi Acosta de sagas familiares en Antena 3. ¿Cuál es su estado?

Está grabado. Hay unos documentales con una parte inédita y con mucha novedad. Cuando se estime oportuno, se programará. Muchas veces grabamos cosas y por cuestiones de producción, no se llega a la fecha prevista y están ahí para emitirse en el momento que sea necesario, pero el producto es bastante bueno.

Otro programa de entretenimiento: 'La Voz Kids'. Me gustaría que hicieses balance después de la emisión de las tres ediciones. ¿Qué balance hacéis desde la cadena?

Yo creo que es muy positivo. Creo que con el lanzamiento de 'La Voz' (adultos) de este año conseguimos darle no solo un cambio visual, sino añadir también muchas novedades, incluyendo la emisión en dos días, siendo los programas más cortos. Todas las novedades, como el bloqueo, le han dado bastante vida al formato. En líneas generales, tanto como el nivel de coaches como el nivel de contenido de los programas, 'La Voz' es un formatazo. Une todos los ingredientes que tiene que tener el entretenimiento. El balance es bastante satisfactorio, creo que es una marca muy potente, que se suma a las que ya teníamos como 'Tu cara me suena' y a las que vamos a tener como 'The Masked Singer'.

Eva González, presentadora de 'La Voz'

¿No creéis que se puede estar produciendo un desgaste del formato?

Hay que tener en cuenta que 'La Voz' tiene una competencia grande y supera con creces la media de la cadena, que está en un 11%. Lucharemos por no perder al espectador dando novedades, bien vía coaches, bien vía cambios en la mecánica, para que el espectador no se canse y siempre tenga ganas de verlo. Además, yo creo que es un formato imprescindible.

En 'La Voz' edición adultos vamos a ver a Alejandro Sanz y Laura Pausini que son "animalísimos televisivos". Cuéntanos acerca de esta entrada.

Precisamente empezamos las grabaciones este mes y la verdad es que es un lujo contar con ellos, aunque es complicado por sus agendas. Pablo [López] y Antonio [Orozco] repiten y tienen un dominio del formato estupendísimo y una capacidad musical que nos dejan al público y al equipo con la boca abierta cuando improvisan en las grabaciones. Creo que es un lujo tener un formato como 'La Voz' y estamos muy contentos.

'Tu cara me suena' sigue funcionado y arrasando después de ocho años. ¿Qué sensaciones tenéis de este programa nacido en España?

Es un formato muy potente, pero también es verdad que nosotros como cadena y Gestmusic como productora nos esforzamos año tras año por sorprender al espectador, por tener el mejor casting posible. Llamamos por tercera vez a gente que nos ha dicho que no para converceles y los convencemos, o sea, hay mucho trabajo. Intentamos ir más allá con las puestas en escena, los repertorios pegados a la actualidad... Creo que el formato ha conectado con el espectador y ya es parte de casa. Además, es un formato tan horizontal en target, tan compartible, muy familiar. Nosotros estamos encantados, pero es verdad que año tras año nos exige un poquito más de esfuerzo para mantener ese nivel, que no queremos que se pierda.

'La Voz' tiene una competencia muy grande y siempre ha superado la media de la cadena

Imagino que no cuesta nada encontrar a gente que quiera participar, ¿no?

No, lo que pasa es que las celebrities son limitadas. No es como cuando te enfrentas a un casting de anónimos onde al final tienes a toda España. A veces nos hemos encontrado a famosos que quieren participar, pero también tienen problemas de agenda, porque al final es un formato exigente, donde a parte de preparar el tema en tu casa, a veces tienes que ensayar baile, te exige dos días en Barcelona, es complicado.

¿Os plantáis darle un giro en la mecánica?

Los principales cambios de mecánica los hicimos hace dos temporadas, con el cambio en la votación, que se hacía muy larga y ahora va rápida y sigue manteniendo el espíritu.

El año que viene se estrenará 'The Masked Singer'. ¿Qué expectativas tenéis puestas en el espacio?

Es una satisfacción, porque me consta que es el programa deseado a nivel mundial. Se estrenó la semana pasada en Francia y ha arrasado. Me consta que lo querían otras cadenas. En Holanda lo tienen, se estrenará en Reino Unido próximamente... Tiene una particularidad y es que en todos los países donde se ha estrenado ha sido un bombazo. Nos ilusiona porque es algo muy novedoso y muy diferente. Es un formato que surge en Corea, que adaptan y dimensionan un poco a la tele occidental nuestros compañeros de FOX. Ellos ya van por la tercera temporada. Es el fenómeno de la temporada.

El gran problema será ocultar la identidad de los concursantes, ¿no?

Si lo han conseguido todos los países, malo será que no lo consigamos en España. Aun así, vamos a tomar todas las medidas y todas las garantías, porque es la gracia y la esencia del programa.

'The Masked Singer'

¿Es cierto que se concibe como un "evento" dentro de la parrilla de Antena 3?

Por supuesto, es un eventazo. Además, lo tienes que seguir la emisión lineal en ese momento porque sino ya te lo destripan. Entonces creo que reúne un poco todos los ingredientes soñados y a los que debemos tender todas las generalistas ahora en estos tiempos donde está la televisión "on demand", donde el espectador puede elegir cuándo, cómo y dónde. Este es uno de esos eventos donde dices "quiero saber quién es y me quiero esperar hasta el final para que se quite la máscara, a ver si es el que yo creo o no". O incluso jugar en casa. El jurado también hará sus apuestas, porque el jurado tampoco lo va a saber. Como mucho en la cadena lo vamos a saber dos personas. Es secreto absoluto. No lo compartimos ni con los equipos, porque es muy importante mantener ese secreto.

¿Tenéis ya un presentador claro?

No puedo decírtelo, pero evidentemente sí, ya lo hemos pensado.

Se está potenciando mucho la plataforma Atresplayer Premium. ¿A nivel entretenimiento tenéis algún proyecto?

Estamos obligados a ir de la mano siempre. En todos los formatos que sean susceptibles de crear contenidos que complementen esa emisión y que le den un plus al suscriptor, vamos a tratar de hacerlo.

El entretenimiento en Telecinco funciona muy bien, como lo muestran los datos actuales de 'GH VIP 7'. ¿Desde Antena 3 cuesta asumir esto?

No. Cada cadena tiene sus particularidades. Ellos tienen una programación muy sólida y una ventaja que son programas susceptibles de ser programados varios días a la semana, lo que aporta garantía y solidez a su parrilla. Nosotros tenemos que apostar más por proyectos de una noche, pero no significa que si nosotros encontramos algún día algún proyecto que también sea susceptible al prime time horizontal en varios días, pues lo haremos. Respeto mucho a la competencia, tanto a TVE como a Telecinco. Creo que cada uno intentamos dar las mejores propuestas al perfil de espectador que tenemos. Conocemos al espectador e intentamos dar lo mejor de nosotros.