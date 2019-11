"Perfectos desconocidos" gana a 'Arusitys Prime': Los datos de audiencia del duelo que no conocías

Este viernes 22 de noviembre, Atresmedia lanzaba la que es era su gran apuesta para su franja de prime time este otoño, 'Arusitys Prime'. El horario de máxima audiencia de Antena 3 cuenta a día de hoy con cine, espacios musicales como 'La Voz Kids' y ficciones como 'Toy Boy', pero Antena 3 necesitaba con urgencia un formato en directo con el que coger el pulso a la actualidad y precisamente por ello se apostó por Alfonso Arús para cubrir ese vacío. 'Arusitys Prime' es la gran ventana en directo de la cadena, una ventana que Atresmedia pretendía mantener abierta indefinidamente, tal y como Carmen Ferreiro, responsable de entretenimiento del grupo, explicó en una rueda de prensa. ¿El problema? No ha funcionado como debería. El programa se ha estrenado con un 9,1% de share y 1.012.000 espectadores, viéndose superado por el film "Perfectos desconocidos" que en Telecinco logró liderar la noche con un 20,7% y 3.157.000 espectadores.

Alfonso Arús y Belén Rueda

Aunque Alfonso Arús explicaba en una entrevista a FormulaTV que "los directivos de Antena 3 me han dicho que el dato de las primeras semanas no es lo más relevante", es evidente que el comunicador sí va a tener muy presente cómo reaccionó el público a las diferentes secciones y bazas del estreno para saber qué cambio debe introducir para atrapar a un número mayor de espectadores. Además, es también importante saber cuál será la estrategia a seguir por parte de Telecinco ya que no sorprendería que se sigan estrenando taquillazos con los que seguir debilitando las siguientes entregas del espacio. Pese a ello, es una auténtica incógnita que iremos resolviendo en las próximas semanas. Antes, es importante analizar los datos de audiencia de este duelo a fondo y por ello, FormulaTV ha realizado un amplio análisis gracias a dos informes elaborados por Dos30' para este portal, bajo datos de Kantar Media. ¿Cómo han sido las curvas de audiencia? ¿Qué tipo de espectador ha tenido la película y el espacio de Arús?

Tabla audiencia 'Arusitys Prime' (Dos30')

El cine triunfa en jóvenes, 'Arusitys' en mayores

Uno de los puntos más reseñables es saber qué tipo de espectador tuvo cada emisión. "Perfectos desconocidos" triunfó entre el público más joven y es que logró sus mejores cuotas entre estos espectadores. De esta forma, marcó un alto 21,4% entre las personas de 13 a 23 años, un 25,7% entre los espectadores de 25 a 44 años y un 22,8% entre el público de 45 a 64 años. Destacó también entre los mayores de 65 años (15,2%), precisamente el público que vio más 'Arusitys Prime' (14,2%). El espacio de Atresmedia empeoró los datos medios de la cadena en absolutamente todos los segmentos de público, anotando un 5,8% en jóvenes, un 7,2% en adultos-jóvenes y un 7,7% en adultos.

Tabla audiencia "Perfectos desconocidos" (Dos30')

En cuanto a clases sociales se refiere, "Perfectos desconocidos" obtuvo sus mejores datos entre los espectadores de Clase Alta (21,8%) y Clase Media (20,9%) mientras que 'Arusitys' funcionó mejor entre el público de Clase Media (9,6%) y Clase Baja (9,2%). Viendo estos datos no sorprende que el Target Comercial del espacio de Arús no fue bueno y es que se quedó en un bajo 7,4% medio mientras que "Perfectos desconocidos" logró un alto 25,4%, mejorando considerablemente el share medio anotado. La película de Telecinco Cinema además logró mejorar la media de la cadena en todos los segmentos de público, a excepción de los mayores de 65 años. En adultos jóvenes de 25 a 44 años, por ejemplo mejoró en casi un 40% la media de Telecinco. Los datos evidencian que la estrategia de Mediaset España funcionó a la perfección, y es que la cadena logró atrapar fácilmente al público joven que se sentó frente al sofá este viernes.

¿Qué aportaron a la cadena?

La película que se emitió dentro del contenedor cinematográfico Cine 5 Estrellas aportó un 20,5% del share total de Telecinco este viernes 22 de noviembre mientras que 'Arusitys Prime' aportó a Antena 3 un 21,3%. En cuanto a datos más concretos por comunidades autónomas, cabe reseñar que 'Arusitys' funcionó mucho mejor en Murcia (12,8%), Asturias (11,4%), Aragón (10,9%) y Castilla La Mancha (10,8%), mientras que sus peores registros los consiguió en Galicia (5,3%), Andalucía (6,8%), Baleares (7,6%) y Euskadi (8,9%). Por su parte, "Perfectos desconocidos" sobresalió en Canarias (26,5%), Asturias (25,2%) y Comunidad Valenciana (24,4%), mientras que funcionó peor en Cataluña (15,3%), Aragón (15,5%) y Castilla y León (17,1%).

Así fueron las curvas de audiencia

Curva de audiencia de 'Arusitys Prime' (Dos30')