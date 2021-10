Carmen Lomana desata su gordofobia contra la infanta Sofía: "Tiene las piernas gordas"

Durante la mañana del 14 de octubre de 2021, 'Espejo público' dedicó una de sus secciones a comentar los estilismos de la familia real española en el desfile militar del 12 de octubre de 2021. En la tertulia, conducida por Susanna Griso, Carmen Lomana tomó las riendas del asunto y fue dando su opinión sobre el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía, recalcando los aciertos y los fallos de cada uno en su vestuario.

Carmen Lomana y la Infanta Sofía

"No me gustó el día de la confirmación", empezaba diciendo Lomana, refiriéndose a la de la infanta Sofía. "Ese pelo que lleva, para un día tan importante... Yo se lo hubiera recogido un poquito", empezaba señalando también, indicando que la melena suelta que llevaba la joven de 14 años no era apropiada para ese evento. "El vestido era muy normal, como es muy alta, enseñaba mucho muslo", continuaba diciendo Lomana.

"No hubiera enseñado tanta pierna, porque no ha salido a su madre, ha salido a la otra parte, y las tiene un poco gordas", remataba, criticando el físico de la adolescente. "¿Cómo puedes decir eso? Pensaba que ibas a hablar del estilismo, no de sus piernas", le recriminaba Griso, intentando cambiar de tema y evitando que la colaboradora soltase algún otro comentario gordófobo más. "Pero si es monísima, yo solo le doy un consejo", explicaba Lomana.

Las posibles consecuencias

Aseverando que ella contó eso porque le habían preguntado en el programa, la exconcursante de 'MasterChef Celebrity 3' volvía a pronunciar unas polémicas palabras. "Depende de cómo tengas las piernas, te puedes poner una mini de vértigo o no", sentenciaba, volviendo a tirar de gordofobia para justificar sus palabras sobre la infanta Sofía, quien está en edad de desarrollo y podría desarrollar un trastorno de alimentación por comentarios como el de Lomana.