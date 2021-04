Cada vez son más los personajes que se pronuncian públicamente sobre el testimonio de Rocío Carrasco en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. A pesar de que han sido muchos los mensajes de apoyo que ha tenido la hija de Rocío Jurado, no deja de tener detractores, entre los que se encuentra Carmen Lomana. La empresaria ha usado sus redes para dar su opinión sobre el testimonio de la protagonista del documental.

Carmen Lomana y Rocío Carrasco

Lomana ha cargado esta vez contra Carrasco a través de su cuenta de Twitter: "Que vergüenza Roció Carrasco. Se ha dedicado a liquidar a su marido para justificar y entretener, y no hablar del abandono de sus hijos". Esta no es la primera vez que pone en duda el testimonio de la protagonista del documental, asegurando que solo cuenta mentiras. "Todo se volverá contra ella con tanta mentira", llega a asegurar.

De nuevo en Twitter, Lomana aplaudió que Rocío Flores hablara en 'El programa de Ana Rosa' sobre las declaraciones de su madre, pidiéndole que se siente a hablar con sus hijos. Por fin, hoy habló Rocio Flores. Ya está bien de ese show vergonzoso de su madre. Roció Carrasco no tiene respeto ni por sus hijos, ni su familia...", terminó de sentenciar la empresaria, claramente en contra de la hija de Rocío Jurado.

Rocío Carrasco, cuestionada

Rocío Carrasco ha sido desmentida por muchas de las personas de las que habla en su documental, como Rosa Benito. En el programa de 'Ya es mediodía' contradijo las declaraciones de su sobrina sobre cómo era el tiempo en que acompañaron a Rocío Jurado en Houston. "Yo soy la que hace todas las noches junto a Lourdes. Todas. Es que eso lo he vivido yo y ya está bien de mentiras. A mí eso no me lo puede quitar nadie y yo no soy más que nadie. Ahí éramos todas una familia que estábamos con una persona a la que adoramos", sentenció.