Carmen Lomana, contra VOX: "Se ha metido el más tonto de cada casa"

La conocida celebrity Carmen Lomana fue la invitada estrella de 'Las Uñas', el formato de Flooxer, en su última entrega estrenada en primicia en Atresplayer Premium. La televisiva visitó el espacio para ser entrevistada por Sindy Takanashi y durante la extensa charla que se prolongó más de 40 minutos no tuvo problema en hablar de relaciones amorosas, de feminismo, de moda y también de política. Precisamente, sus palabras al respecto de este último punto han desatado una gran polémica en redes sociales.

Carmen Lomana en 'Las Uñas' (Atresplayer Premium)

Esta quiso dejar claro en todo momento que "yo no tengo nada que ver con VOX", y para intentar alejarse lo máximo posible del partido político que dirige Santiago Abascal afirmó que "no me gusta nada la gente extremada, no me gustan las personas que son radicalmente. Pero fundamentalmente no me gusta VOX porque no tiene un equipo detrás. Parece que se ha metido el más tonto de cada casa". Unas palabras que sin duda han despertado una gran polémica en redes sociales y es que cabe recordar que años atrás esta se presentó a las elecciones como número tres de VOX al Senado por Madrid. Pese a ello, tiempo después ya se alejó del partido e incluso no dudó en cargar contra sus miembros, entre los que se encuentra Rafa Lomana."De ese personaje no me hables. Olvídate que es mi hermano (...) en el resto del país han metido a los tontos, a los vagos...", afirmó tajante.

Contra Fernando Simón

Pero bien, más allá de sus palabras sobre VOX, Carmen Lomana ha sido también criticada por sus palabras contra Fernando Simón en el consultorio semanal que esta lidera en 'Fin de Semana' de la Cadena Cope'. "A este señor lo único que le vendría bien es que fuera coherente con lo que dice. Y que no dijera un día una cosa, otro día otra", empezó diciendo esta, para después cargar directamente contra el look del responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. "Le hace falta que aparezca más aseado y con el pelo, que parecía (...) no sé lo que parecía (...) una escarola ese pelo".

"Le vendrá bien aparecer un poco más aseado", siguió diciendo esta, defendiendo que no puede ir así "una persona que está transmitiendo temas de Sanidad (...) se supone que tendría que haber aparecido desde el minuto uno perfectamente aseado". Finalmente, Lomana además no dudó en criticar especialmente un look que Simón lució semanas atrás y que a ella le horrorizó especialmente. "Esa chaqueta gris, que yo la tengo grabada en mi cabeza. Llena de pelotillas", sentenció al respecto.