Carmen Lomana confiesa cuál es el partido político al que casi siempre vota

La monumental bronca entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban por la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus sigue dando coletazos en los medios de comunicación. La última en pronunciarse al respecto ha sido Carmen Lomana. La celebrity ha querido responder al comentario que el catalán hizo en directo tras el contundente discurso de La Princesa del Pueblo en 'Sábado deluxe'. Este no dudó en afirmar que sus palabras estaban claramente orientadas a la derecha política ya que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Fuentes y la propia Lomana, habían aplaudido su alegato.

Carmen Lomana

Esta última ha querido mojarse al respecto en 'La Hora Lomana', la sección que lidera en el programa 'Fin de Semana de COPE' que conduce la periodista Cristina López Schlichting. Lo ha hecho respondiendo a una pregunta de un oyente, que se interesaba por las palabras de Vázquez sobre ella: "Mi pregunta es para Carmen Lomana, me gustaría saber qué opina de que Jorge Javier Vázquez, en algún Sálvame, haya dicho riéndose que Carmen Lomana es del PP". Tras un silencio inicial, la celebrity no ha dudado en mojarse, defendiendo que Vázquez con estas palabras "está en su línea, es normal".

"Fíjate lo que nos podríamos reír los demás cuando se tira al suelo y dice que es una cadena de 'rojos y maricones'", ha seguido Lomana, en referencia a la gran bronca que protagonizaron Vázquez y Antonio Montero, por los ideales ultraderechistas que defendía este último. Pero la cosa no ha quedado ahí, y es que esta se ha mostrado muy molesta en que Vázquez y muchos otros le asocien automáticamente con el Partido Popular. "Que diga lo que quiera, a mí no me afecta. Para empezar, él no sabe a quién voto, suponiendo que vote al PP, es mi problema y soy feliz", ha afirmado primero, para apenas unos segundos después reconocer que, efectivamente, sí es votante habitual del partido que a día de hoy lidera Pablo Casado. "Yo voto al que conviene a mi país en cada país en cada momento, y al que me da la gana. Yo tampoco soy sectaria, si un partido lo hace muy bien. Pero vamos, normalmente es cierto que voto al PP", ha sentenciado.

La alabanza de Lomana a Pedro Sánchez

A lo largo de todo el confinamiento vimos a una Lomana especialmente dura contra Pedro Sánchez y todo su equipo por su gestión respecto al coronavirus. Un punto de vista que cambió hace apenas unas semanas, cuando podíamos leer en su perfil oficial de Twitter un inesperado mensaje: "Tengo que alegrarme y felicitar por la nueva actitud a Pedro Sánchez. Ese debe ser el camino por el bien y la estabilidad de España", escribió esta después de que Sánchez afirmase que estaba dispuesto a pactar con el Partido Popular en materia económica, sanitaria y social; después de haberse acercado también a Ciudadanos. Dos movimientos de los socialistas que parece que gustaron especialmente a Lomana, tal y como evidenció en sus perfiles sociales.