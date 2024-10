Carmen Lomana saca a la luz las confesiones que le hizo Isa Pantoja en 'Supervivientes'

Por Pablo Fernández Pérez |

Desde que Isa Pantoja se sentó en '¡De viernes!' para abrirse en canal acerca del trato que había recibido de su madre y de la relación que tenían actualmente, todos los medios de comunicación no han dejado de hacerse eco de todos los testimonios que la hija de la cantante dio. 'Y ahora, Sonsoles' ya comentó el asunto con la visita de María del Monte, y le ha llegado el turno a 'Espejo público', con Carmen Lomana.

Isa Pantoja en '¡De viernes!'

La empresaria reveló que, en su estancia compartida con la hija de la tonadillera en ' Supervivientes ' en 2015,. "Yo no tenía ni idea de que su vida había sido tan angustiosa", señalaba Lomana. También, dio testimonio de cómo

"Ella me habló de lo que ha contado: de cuando se quedó embarazada, de lo de la virginidad, todas esas cosas... pero mucho más suave", reconocía Carmen Lomana. Y, de seguido, calificó de "generosa" y de "muy poco rencorosa" a la hija de la cantaora: "A su madre siempre la ha justificado". La empresaria afirmaba que Isa Pantoja, aun así, seguía agradeciendo a su madre los buenos colegios en los que estuvo, a lo que una colaboradora del programa de Susanna Griso contestó: "Aquello de que 'gracias a nosotros tienes todo esto' se le quedó interiorizado".

La actitud de Isabel Pantoja

Carmen Lomana señaló que la tonadillera "no se enteraba" de estos maltratos de su madre a su hija. "Se levantaba por la mañana con el chándal, veía todo el día la televisión, fumaba, tomaba Coca-Cola, vivía como outsider, y con muchas amigas". A todo ello, Griso quiso puntualizar: "Aunque no estuviese Isabel Pantoja delante, estuviese de gira, o estuviese viendo la televisión, tú te enteras de estas cosas, de si tu madre doña Ana está maltratando a tu hija. Hay cosas que tú, como madre, no puedes tolerar", sentenció la presentadora.