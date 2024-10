Por Pablo Fernández Pérez |

Las declaraciones que dio Isa Pantoja en '¡De viernes!' sobre la relación con su madre Isabel Pantoja fueron especialmente duras: "Es como si me hubiera quedado huérfana por segunda vez", dijo la hija de la cantante. 'Y ahora, Sonsoles' aprovechó que contaba con su madrina, María del Monte, como tertuliana en la tarde del 23 de octubre y, entre otros temas, le pidieron que diera a conocer el punto de vista que tenía acerca del testimonio familiar.

Isa Pantoja en '¡De viernes!'

Previamente, Del Monte ya había dado parte de su opinión a otros medios:, declaraba la cantante, a lo que añadía en el programa de Sonsoles Ónega : "Todo el mundo es consciente de que mi ahijada hace unas declaraciones en las que narra unos determinados hechos que impactan a este país.".

Más tarde, la periodista le preguntaba qué es lo que más le había impactado, y la colaboradora respondía: "Yo creo que nadie de este país ha pasado desapercibido a las declaraciones que esa criatura ha hecho. Yo llevo 23 años sin hablar, voy a seguir sin hablar de nada que tenga que ver con mi vida privada, íntima, ni mucho menos. Pero sí quiero, porque mi corazón lo necesita, que sepa que estoy aquí, que si me necesita yo estoy aquí como he estado siempre".

"María, dices que quiere que sepa, y es muy bonito, que estás aquí para lo que necesite, pero, ¿te planteas coger el teléfono y decirle 'oye Isa, esto que estás diciendo...'?", le preguntaba Ónega con respecto a lo que la cantante acababa de decir. "Es que yo de eso sí voy a seguir sin hablar, Sonso", cortaba María del Monte de forma contundente. "Si yo he levantado el teléfono, si no lo he levantado, si hemos hablado, si no hemos hablado... es algo que quiero que forme parte de mi vida, y la mejor guardiana que debe tener mi vida soy yo misma. Entonces no voy a entrar [...] es verdad que necesita un apoyo y aquí lo tiene".

María del Monte y Sonsoles Ónega en 'Y ahora, Sonsoles'

Sonsoles Ónega seguía preguntado: "¿No te ha sorprendido nada?". A ello, la cantante contestaba reiterando su intención de permanecer en silencio: "Yo no voy a entrar en decir si me ha sorprendido o no, pero puedo decirte que, después de lo que he visto, me ha dolido el corazón, pero ya está. Si a todo el mundo le duele, no hay que ser Séneca para descubrir que a mí también".

Miguel Lago entiende a Isa Pantoja

Otro de los colaboradores que se encontraba en el plató de 'Y ahora, Sonsoles' era el actor y humorista Miguel Lago. Él, tal y como comentó, es padre adoptivo, y empatizó mucho con las declaraciones que dio Isa Pantoja sobre el trato de su madre. "Cuando se lo pones difícil, cuando lo tratas mal, si a un niño le duele, a una niña adoptada el dolor se le multiplica exponencialmente".