Isa Pantoja corta su relación con su madre: "Como si me hubiera quedado huérfana por segunda vez"

Por Pablo Fernández Pérez |

El vínculo madre-hija entre Isa Pantoja y su madre Isabel Pantoja nunca ha sido algo que haya quedado intacto con el paso de los años. Ambas han vivido momentos que les han llevado a separarse o a distanciarse, y, bajo la mediatización y el foco público, no han sido vicisitudes que hayan llegado a buen término. Tanto es así que, a día de hoy, madre e hija no se dirigen la palabra, algo de lo que la segunda ha querido hablar en su visita a '¡De viernes!' del 18 de octubre.

Isabel Pantoja e Isa Pantoja

Isa Pantoja fue operada recientemente de apendicitis, situación en la que. Sin embargo, parece que las cosas no han sucedido así: "Cuando van pasando las horas y veo que ya me van a operar, que salgo de la operación y espero esa llamada,''. Tal y como aseguró la joven Pantoja,

Unas duras y contundentes declaraciones, a las que la invitada del programa de Telecinco presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta sumó alguna más: "En el momento en el que quiero ver si se preocupa por mí, ella no muestra ni un mínimo de atención hacia mí. Es cuando realmente pienso que se ha acabado la relación". De hecho, Pantoja confesaba que ha tenido que "chocar con la pared" para entender que su madre no iba a estar: "La decisión que he tomado es que mi madre vive, existe, pero es como si me hubiera quedado huérfana por segunda vez''.

Un proceso mental muy difícil

Además, Pantoja reconoció que "haber llegado a la conclusión ha sido un proceso doloroso que no lo tenía que haber permitido por mi hijo, pero quizás me ha tenido que pasar esto, y estar en las malas, para darme cuenta de que ella existe, pero no la espero en ningún momento de mi vida". A pesar de todo, la invitada también dejó claro que era consciente de que su madre "me quiso desde el primer momento" y "me llevo todas las cosas buenas que me ha dado, le agradezco la vida", aunque confesó, al hablar de su adopción, que la tonadillera "no me ha sabido proteger".