Carmen, la mujer que provocó un ataque de risa a Emma García, vuelve a hacer reír en 'Viva la vida'

Hace casi una semana, Emma García fue sorprendida en los últimos minutos de 'Viva la vida' con una llamada que será difícilmente olvidada por la presentadora, dado el ataque de risa que acabó sufriendo. Una espectadora acabó siendo la afortunada para ganar uno de los premios que repartía el programa, para lo que tenía que elegir una de las letras del nombre del mismo, lo que acabó generando un momento de confusión y carcajadas por el que Carmen, su protagonista, fue invitada a plató en la tarde del sábado 21 de diciembre.

Carmen y Emma García, juntas en 'Viva la vida'

La presentadora recordó la llamada como "un momento precioso del concurso de 'Viva la vida'", antes de acudir al encuentro de Carmen, quien recibió con dos besos. "Es que soy lo más", comentó la invitada, cuando Emma hizo referencia a las risas que había generado con su confusión. Y es que Carmen, en lugar de elegir una de las letras de 'Viva la vida', optaba por elegir la inicial de su nombre "o el número 13", mientras la presentadora trataba de explicarle la mecánica del concurso y el tiempo se les echaba encima, al estar en la recta final del programa. "Yo me reí, no sé si tú te reíste el otro día. Era para reírse", comentó Emma, tras sentarse junto a la invitada, quien afirmó ver el programa "los dos días", cada semana.

"No se notó", bromeó la presentadora, dada la confusión que Carmen había sufrido durante su llamada la semana anterior. "Tuvimos que posponer el concurso y lo vamos a resolver hoy", aseguró la presentadora, antes de declarar que "tenía ganas España de conocer a Carmen". Una breve entrevista en la que Emma trató de dar paso a las imágenes de la llamada de la recién llegada, quien la interrumpió en un par de ocasiones, para diversión de la presentadora. "Yo no quería venir y ella fue muy maja", confesó la invitada, haciendo referencia a la persona que la había atendido al teléfono la semana anterior. "Somos muy majos en el programa", declaró Emma, ante lo que Carmen afirmó que ya lo sabía. "Yo me río mucho con vosotros", declaró la invitada, antes de que la presentadora diera paso por fin a las imágenes.

"Esto no lo vamos a olvidar"

"Qué momento pasamos", declaró Emma García, al concluir el repaso de la divertida llamada de Carmen. Un momento en el que la presentadora y su invitada se pusieron en pie para "retomar el concurso". "Ya sabes que no hay C, que ya lo hemos aclarado. No hay números tampoco", recordó Emma, quien también explicó que aquellas letras con el dinero destapado tampoco valían. "Elige la que tú quieras", señaló la presentadora. "'Viva la vida', vamos", declaró Carmen, despertando nuevas risas en plató.

En esta ocasión, la concursante contó con la ayuda de Emma, gracias a la cual acabó eligiendo una de las letras con la que se llevó un premio de 1.000 euros. "Qué contentos se van a poner", declaró Carmen, antes de enviar un saludo a sus nietos y a su hijo. "Os lo agradezco mucho. Que dios os ayude", añadió la concursante en su despedida, donde fue acompañada por Emma hacia la salida del plató. "Solo por el momento que nos dio, las risas que nos echamos, ya has entrado en nuestro corazón. Esto no lo vamos a olvidar", declaró la presentadora.