Helena, madre de Adara Molinero, cree que esta no debería estar con Gianmarco al salir de 'GH VIP 7'

Helena, la madre de Adara Molinero no esta pasando por su mejor época. El controvertido concurso que está protagonizando esta en Guadalix de la Sierra le esta haciendo enfrentarse a situaciones que nunca se habría imaginado, poco podía imaginar tres meses atrás que sería tan complicado ser defensora de su hija en los platós de televisión. Sin embargo, ella se mantiene firme y continúa luchando y defendiendo a Adara a capa y espada, a pocos días para que se celebre la gran final de 'GH VIP 7' en la que parte como gran favorita.

Helena en 'Sálvame'

Durante la tarde del lunes 16 de diciembre, Helena intervino en el programa de 'Sálvame' para seguir apoyando a su hija. Lydia Lozano la preguntó sin tapujos si ahora le gustaba Gianmarco Onestini como pareja para Adara y esta no pudo evitar reírse ante la pregunta. "La persona que la haga feliz", insistió la mujer, aunque finalmente acabó admitiendo lo que realmente piensa: "Mi hija debería salir y estar sola un tiempo". De esta forma, la mujer considera que Adara debería estar tranquila un tiempo para poner todo en orden.

A pesar de tener esa opinión, ella no descarta al italiano como posible pareja para su hija en un futuro: "Tengo que decir que Gianmarco es un chico muy majo, me agrada. Me cae fenomenal y bueno, si en un futuro tiene que ser, pues que sea. No me importaría que fuera él", afirmó la madre de Adara. Y es que aunque la relación entre ellos no empezó con demasiado bien pie, parece que las cosas se han calmado. Hay que recordar que Helena formó parte de la presión a la que fue sometido Gianmarco para admitir sus sentimientos en la gala en que fue expulsado. Sin embargo, a lo largo de estas semanas, parece que ambos se han unido mucho más y se han aliado para apoyar lo máximo posible su interés en común, Adara.

La malinterpretación de sus comentarios

Helena acudió al programa Viva la vida' la tarde del sábado 14 de diciembre para hablar del paso del concurso de su hija. Esta aseguró que su hija no ha contado toda la verdad sobre Hugo Sierra y dejó la puerta abierta a multitud de especulaciones, algo que ha provocado que Sierra tome medidas legales en su contra. "He recibido de parte del abogado de Hugo un aviso de querella ya que se siente calumniado e injuriado", afirmó por sorpresa Helena en 'Sálvame'. Finamente la madre leyó un comunicado pidiendo disculpas y dejando claro que no hubo intención de insinuar nada "grave" sobre su "exyerno".