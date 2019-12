Terelu Campos, víctima de amenazas: "Me decía que me iba a esperar a las puertas de Telecinco para violarme"

Terelu Campos ha puesto en conocimiento de la audiencia uno de los episodios más duros que ha sufrido en su vida. Todo ocurrió durante la tarde del 14 de diciembre en 'Viva la vida', cuando el equipo del programa trataba las amenazas que están sufriendo Irene Rosales y Kiko Rivera. En ese momento, la hija de María Teresa Campos se abrió a sus compañeros y confesó un complicado capítulo de su vida que nunca había contado.

Terelu Campos en 'Viva la vida'

"Yo he vivido amenazas telefónicamente", contaba Campos. "Eran mensajes escritos a mi móvil a través de dos cabinas telefónicas situadas en sitios diferentes de Madrid". La colaboradora explicaba con bastante temor a que se repitiera el caso que puso en conocimiento de la Policía esta situación, pero asegura que no pudieron atrapar a esta persona.

"Esta persona me amenazó con que me iba a violar y con que me iba a esperar a las puertas de Telecinco para hacerlo, que lo meterían en la cárcel pero que le merecería la pena", confesaba. Terelu Campos no quiso dar a conocer esto a su familia con la intención de mantenerlos lo menos preocupados posible, aunque sí que su madre estaba informada de la situación. "Un día me vio con mi hija y me dijo que no me había ocurrido nada porque iba con ella", relataba ante el asombro e indignación de sus compañeros.

Tres años de amenazas

Campos ha relatado que el caso fue creciendo según pasaba el tiempo, pues en un principio se trataba de comentarios obscenos para, posteriormente, pasar a decirle que la iba a violar. Entre los aspectos más llamativos del caso, la malagueña señala que dicha persona fue consciente de su cambio de domicilio: "Llevaba muy poquito tiempo en casa para que esa persona me dijera que me había visto esperando al autobús del colegio de mi hija".

"La Policía creía que era alguien de mi entorno", explica Campos. Este oscuro episodio finalizó en torno a 2015, pero se demoró en el tiempo un total de tres años. Finalmente, la también presentadora lo atajó armándose de valor y enfrentándose a esa persona durante una llamada de teléfono: "Me dijo que si sabía quién era y yo le respondí: 'Te sorprendería saber que sé quién eres'. No volvió a hacerlo nunca más".