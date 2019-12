Carlota Corredera aclara el porqué de sus rencillas con Carmen Borrego: "No tenemos una relación fluida"

Carlota Corredera y Carmen Borrego se encontraron cara a cara en ''Viva la vida' el domingo 15 de diciembre. Parece ser que la relación de ambas ha cambiado, y mucho. Carlota admitió no haber invitado a Carmen a la presentación de su libro porque tiene sus "razones": "He tenido, hablo en pasado, una relación excelente con Terelu, Teresa y Carmen. Ahora no tenemos una relación fluida, que no significa que tengamos una mala relación", dejaba claro la presentadora de 'Sálvame'.

Carlota Corredera y Carmen Borrego en 'Viva la vida'

Además, Carlota recordó que Terelu Campos hizo unas declaraciones en las que le reprochaba que no estaba tan pendiente de ella como cuando dejó de trabajar en 'Sálvame'. También comentó que se encontraron en el cumpleaños de Belén y que Terelu no estuvo cariñosa con el resto de compañeros: "Creo que si ella quiere marcar distancias, tendrá sus razones", afirmó la presentadora. Lo que no le convence es que a todo el equipo del programa se le meta en un mismo saco: "Creo que cada uno tenemos nuestra responsabilidad. Me gustaría que no me metieran, sobre todo cuando estoy detrás de las cámaras", reivindicó Carlota.

Carmen quiso dejar claro que ella nunca ha tenido una mala relación con la presentadora de 'Sálvame' y que, gracias a ella y otro compañero, está en la televisión como colaboradora. Carlota la apoyó mucho al "hacer imagen" y tenían muy buena relación. La hija de María Teresa Campos también explicó que nunca ha hablado mal de ella, pero admite haber visto un cambio muy grande en su relación: "No sé si yo he hecho algo que te ha molestado. Me gustaría que me lo dijeras si te ha molestado y porque ese cambio", le pidió Borrego.

Eso sí, la hermana de Terelu acabó admitiendo que hay una cosa que había hecho Corredera que la llamó la atención. Ninguna de las dos aportó muchos detalles, pero todo apunta a que ha habido un malentendido que tendrán que aclarar fuera de cámara. Ambas terminaron dándose un abrazo amistoso al final del encuentro, tenso por momentos.

La presentación del libro de Carlota

"Hablemos de nosotras" es el título del libro que ha sacado a la venta Carlota Corredera. En esta publicación recoge 11 entrevistas tanto a mujeres como a hombres para buscar verdadero sentido del feminismo. Su objetivo es ayudar a mujeres que se sientan culpables por cualquier decisión o acción que hayan tomado. En la presentación, Carlota estuvo muy bien acompañada por sus compañeros de 'Sálvame', entre otras personalidades.