El surrealista y comentado momento de Emma García y una participante del concurso de 'Viva la vida'

Está claro que cuando se hace un programa en directo todo puede suceder, la televisión es completamente imprevisible, lo hemos visto en infinidad de ocasiones y Emma García lo vivió ella misma este domingo 15 de diciembre en 'Viva la vida', en Telecinco. La presentadora vasca se encargó de presentar el tradicional concurso que desde hace ya unos días se realiza en los últimos minutos de cada entrega del espacio y que se prolongará hasta principios de enero. Lo que poco podía esperar García es que se iba a encontrar a una concursante que no se lo iba a poner nada fácil.

Emma García en 'Viva la vida'

La dinámica del concurso es bien sencilla: el concursante elegido debe elegir vía telefónica una letra del título del programa, de forma que termina llevándose el dinero que hay detrás de esa consonante o vocal seleccionada. En definitiva, cada participante debe elegir entre una 'v', 'i', 'a' o 'l'; no hay más opciones... o eso creíamos. Y es que Carmen, la participante elegida este domingo parece que no tenía demasiado claro qué letras podía elegir o cuales formaban la frase 'Viva la vida' ya que desde que cogió el teléfono se empeñó en elegir la letra 'c' o el número 13, no contemplaba más posibilidades.

"La C o el 13, ¡lo que quieras!", afirmó primero Carmen, a lo que Emma respondió entonces: "¡No me líes!, no hay ninguna C". Esta no pareció entender demasiado la petición de la presentadora y siguió: "La C, o el 13". La vasca entonces quiso volver a explicar a la mujer cuál era la dinámica, aunque sin demasiado éxito: "Yo te lo explico, Carmen. Tenemos varias letras de 'Viva la vida' y tenemos que elegir una que no hay salido". La participante reconoció que "veo el programa todas las semanas", pero pese a ello siguió: "¿La C no la tienes? Dame el 13". En ese instante, a Emma le entró un ataque de risa y es que veía cómo el tiempo se terminaba y todo seguía paralizado. Por ello, la presentadora decidió posponer el concurso para solucionarlo en otra ocasión. ¿Tendrá suerte la próxima semana? ¿Veremos a Carmen en plató?

Furor en redes sociales

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y es que fueron centenares los tuiteros que no dejaron de compartir el vídeo y hacer bromas con lo que había vivido Emma. "¡Me meo!", decían muchos mientras que otros iban un paso más allá: "¡Me descojono!". "Hacía tiempo que no me reía tanto", replicaba otro usuario al tuit inicial mientras que había otros que calificaban el momento de "¡brutal!". Paralelamente, no fueron pocos los que pidieron a los responsables del espacio que llevasen a Carmen al plató para resolver en directo el concurso planteado.

- Hola, elige una letra



El resto: pic.twitter.com/6FVpx3l3cm — Mediaset España (@mediasetcom) December 15, 2019

Por favor!!! No nos dejeis asi!!! Pero como acabó la cosa!!!!! — raf (@rafagonza78) December 16, 2019

Me meeeeoooo ???????????????????????? — ISA RODRIGUEZ ?????????????? (@ISAYLAIA) December 15, 2019

Yo lo vi y casi muero de risa!!, buenisimo y pobrecica, emma, bravo!!!???????? — Conchita (@Conchita_74) December 15, 2019

Lo he visto,he estado por los suelos!!????Que la mujer quería la "C" que se la den co*o!????????. — ????OZANA???? (@Ozanamadrid1) December 15, 2019