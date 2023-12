Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Jordi González llegó a Radiotelevisión Española, tras varios años en Mediaset España, para convertirse en el presentador de 'Lazos de sangre' y 'La plaza', un formato de las tardes de La 1 por el que la corporación decidió apostar. Sin embargo, este programa no ha alcanzado el éxito que la cadena esperaba y se ha visto obligada a cancelarlo dos semanas después de su lanzamiento. No obstante, el catalán no se ha quedado sin proyecto, ya que TVE ha decidido que conduzca 'Corazón' junto a Anne Igartiburu.

José Pablo López en 'RTVE responde'

Esta determinación del canal público, pero una destaca sobre el resto puesto que ataca directamente a José Pablo López , director de contenidos de RTVE, y a su orientación sexual., ha publicado la cuenta @liberarrtve en la red social anteriormente conocida como Twitter.

Ante este comentario, el director de contenidos de RTVE no se ha quedado callado: "Basta ya de homofobia en RTVE oculta en cuentas fantasmas que todos sabemos quiénes las dirigen. Mi actividad profesional está sometida a la crítica, pero mi orientación sexual me compete solo a mí". "Vuestro odio sí nos debe preocupar a todos", ha terminado manifestando José Pablo López en la misma red social.

Carmen Sastre promueve el mensaje de odio

Por su parte, Carmen Sastre, consejera de RTVE nombrada por el Partido Popular, no ha querido calmar las aguas y ha aplaudido el mensaje homófobo publicado por el perfil de X: "Si es así, se demuestra que para los amigos siempre hay hueco. Mientras fijos de la casa y buenos profesionales haciendo pasillos". En cambio, tras unos instantes, la periodista ha terminado eliminando la publicación. Este comentario ha hecho que el propio Jordi González salga en defensa del responsable de RTVE: "Tu condición sexual, tu signo zodiacal y tu número de la suerte no son "opinables".