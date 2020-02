'Cazamariposas' se despide entre lágrimas, mucha emoción y reivindicando la producción en Barcelona

Ha llegado el momento de dejar de cazar mariposas. Mediaset España y La Fábrica de la Tele han despedido este viernes 7 de febrero el que en su día fue el primer programa de producción propia de Divinity. 'Cazamariposas' ha terminado para siempre después de 1391 programas emitidos en la cadena temática y casi 2.000 en el resto de cadenas del grupo y lo ha hecho con una emotiva entrega en la que se han repasado los mejores momentos de su historia, en el que han participado colaboradores históricos del espacio como Laura Fa, Alejandra Castelló, Erik Putzbach o Rebeca Pous y en el que, evidentemente, no han faltado las lágrimas, la emoción y la pena.

Nando Escribano y Nuria Marín en 'Cazamariposas'

En esta entrega tan especial se han revelado curiosidades del espacio y secretos nunca revelados hasta la fecha. Y es que por ejemplo, hemos sabido que el espacio inicialmente iba a llamarse 'Canal Gossip'. Pero la tarde ha dado para mucho más y es que se han repasado los hits del espacio, los momentazos e incluso, Nuria Marín y Nando Escribano, han protagonizado su propio 'Deluxe' en el que se han abierto por completo para revelar cómo se encuentran a día de hoy. "Creo que el programa podría haber tenido más vida (...) a toro pasado piensas muchas cosas, piensas si podríamos haber hecho algo más (...) si ha sido culpa nuestra (...) pero la tele es así. Los programas nacen y alguna vez tienen que morir", ha afirmado Escribano muy emocionado.

Una conexión única

Marín ha confesado que desde hacía semanas "ya había sentido un feeling raro", pero ha dejado muy claro que "la idea no va a morir, el 'Caza' va a vivir en todos los profesionales que hemos hecho este programa siempre". Tanto ella como su compañero se han mostrado muy felices de haber compartido este tiempo juntos, y es que, tal y como ha confesado Escribano, "hemos tenido mucha suerte al haber conectado así, después de siete años juntos nos entendemos con una mirada". Ambos han adelantado que no se van a separar y es que se van a mudar a vivir a Madrid. ¿Veremos entonces a Nando en el nuevo magacín que preparan Cuatro y Divinity y que conducirá Nuria Marín? Ambos han querido dejar la duda en el aire, aunque han bromeado con el hecho que se seguirán viendo a diario en la nueva ciudad.

Poca producción en Cataluña

Escribano ha querido entonces acordarse de todos esos profesionales que se van a tener que mudar a Madrid sin un empleo fijo en la ciudad y que por tanto, se encuentran en una situación peor que la suya a día de hoy, que sí seguirán vinculados a La Fábrica de la Tele. Y es que son muchas las personas que se verán obligadas a dejar Cataluña ya que la producción televisiva en la comunidad autónoma es muy baja. Marín ha querido reincidir en ello, afirmando que "en Cataluña hay muy poca producción a nivel nacional. El Govern no ayuda a que se produzca aquí, hay muchos y grandes profesionales aquí y se tienen que ir".

Equipo de 'Cazamariposas'

El alegato de Carmen Alcayde

En esta despedida ha habido tiempo también para recordar a algunos de los rostros más míticos que han formado parte del formato, como Germán González, que se encuentra de vacaciones en Australia y con el que se ha conectado en directo, o Carmen Alcayde, que también ha hablado con Nuria y Nando en vivo. La que fuese reportera del espacio ha querido realizar un alegato a favor del mismo, después de las críticas que recibió en su día cuando estrenó ese papel en el formato. "Mucha gente me dijo que pasaba de estrella en Telecinco a reportera en Divinity. Nunca lo entendí (...) cuando me lo propusisteis para mí, fue una pasada. Me parece un programa genial, y tengo que decir que los que estamos enamorados de esta profesión (...) no nos enamoramos de un canal o un share, los que amamos esta profesión, lo que queremos es poder contar las cosas de una forma diferente (...) 'Cazamariposas' me regaló uno de los mejores veranos de mi vida, recuperé a esa niña que estudió periodismo (...) he aprendido tanto con vosotros (...) las mariposas vuelan para encontrar a un alma gemela. Espero que alguna primavera os traiga de vuelta a todos".

El emotivo discurso final

Por último, tras unas emotivas palabras de Laura Lago, directora del espacio, ha llegado el turno a la despedida definitiva de Nuria Marín y Nando Escribano. "Este verano me leí el libro "Las uvas de la ira", en un momento de la novela el protagonista se despide de su madre para siempre y le dice que allá donde mire, allí estará (...) pues con este programa pasa lo mismo. Cada mariposa volará a un programa diferente, cuando veáis un vídeo divertido, cuando en un plató se hable de caca (...) cuando veáis a un famoso cabreado porque alguien se ha reído de él (...) allí estará 'Cazamariposas'. Este prograna no muere, resistir". Por su parte, Escribano ha cerrado el espacio junto a su compañera con una bonita reflexión final: "Por todas las risas que nos habéis echado juntos, porque habéis hecho que vivimos súper felices en estos siete años con vosotros. Cazad muchas mariposas"".