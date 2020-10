Celia Villalobos y su polémica con Candy Crush: "No perdono a los fundadores que no me dieran las gracias"

Celia Villalobos siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua a la hora de hablar de cualquier tema, ya sea durante sus años en la política, en los platós de La 1 como colaboradora o en su participación en las cocinas de 'MasterChef Celebrity'. Aprovechando su paso por 'El hormiguero' para presentar su libro, Pablo Motos le recordó algunos de los momentazos que ha dado durante su trabajo en el Partido Popular.

Celia Villalobos en 'El hormiguero'

Uno de estos grandes éxitos fue durante su gestión como ministra de Sanidad del problema de las vacas locas, cuando fue muy criticada por comentar que las amas de casa no tenían por qué utilizar dichos huesos para hacer caldo. Pero el momento por el que siempre será recordada es cuando las cámaras del Congreso la pillaron jugando al Candy Crush. "Yo no he jugado al Candy Crush y hay una cosa que, de verdad, no se lo perdono a los que fundaron Candy Crush: no me llamaron para darme las gracias", bromeaba Villalobos.

La exdiputada le quitaba hierro al asunto después de todo este tiempo, pero, además, comentaba que realmente no jugaba a Candy Crush. "Eso además no era Candy Crush, era una cosa de mi nieta, de 'Frozen', que hacía eso de hielo 'hola' y mi nieta, que tenía cinco años, se ponía: 'me ha hablado, me ha hablado, abuela'", relataba. "Ella jugaba y yo lo abrí y estaba allí".

Su opinión sobre Abascal

Una de las cuestiones que trató con Pablo Motos en 'El hormiguero' fue la clase política que reinaba en esos momentos en el Congreso. Celia Villalobos no tuvo problema en hablar de ellos, llamando la atención cómo se dirigía a Abascal, de quien dice que nunca recuerda su nombre porque le cae mal y que "al de Vox", como se dirige a él, lo llama Alborán. En suma, le pidió "que se moderara un poco, que se relajara y que disfrutara de la vida, que bastantes problemas hay".