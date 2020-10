'MasterChef Celebrity 5': Lucía y Ainhoa se encaran a Celia Villalobos y cuestionan su trabajo

El cuarto programa de 'MasterChef Celebrity 5' estuvo protagonizado por los enfrentamientos entre concursantes en la prueba de exteriores. Tras ser valoradas como las mejores de la primera prueba, Celia Villalobos y Raquel Sánchez Silva asumieron sus respectivas capitanías y, aunque ninguna lo hizo especialmente bien como valoraron posteriormente los jueces, en el equipo de la expolítica se utilizaron los cuchillos para lanzárselos entre ellos más que para cocinar.

Lucía Dominguín y Ainhoa Arteta critican a Celia Villalobos en 'MasterChef Celebrity 5'

Los miembros del equipo de Villalobos no estaban contentos con la gestión que estaba haciendo la capitana y así ocurrió que Lucía Dominguín se le encaró negándose a aceptar sus órdenes de salir del banquillo para ponerse a cocinar y darle el relevo a otro compañero, pues consideraba que los aspirantes debían aguantar más en las cocinas para finalizar sus tareas. Pero la hija de Lucía Bosé no estaba sola en su lucha contra la malagueña y se le unió Ainhoa Arteta, quien ya ha protagonizado en el pasado más de un enfrentamiento entre cocinas, como bien recordaba Villalobos en el momento de formar los equipos.

Dominguín y Arteta criticaron duramente a su compañera cuando estaban sentadas en el banquillo e incluso la primera le contó a la soprano que Celia Villalobos opinaba que no sabía cocinar. Esto no hizo más que aumentar el enfado de la cantante, que no dudó en cargar con más dureza contra su compañera. Sin embargo, estos no fueron los únicos frentes abiertos de la aspirante, y es que en su capitanía también tuvo un encontronazo con La Terremoto de Alcorcón, quien se quejó de que "siempre tira la piedra y luego hace como que no ha pasado nada", en alusión a los gritos que pega durante el cocinado y a cómo suaviza posteriormente el tono.

Tres abejas reina

En el momento de la valoración, Jordi Cruz no dudó en comentar los enfrentamientos que se habían producido en el equipo liderado por Celia Villalobos. Incluso, el chef las calificó como "tres abejas reina". Cruz resaltó que la capitana había vuelto locos a todos los de su equipo con tanto cambio y grito, mientras que consideraba que Lucía Dominguín había estado "juguetona", sacando el carácter de la exdiputada. "Se creen que los políticos somos de plástico, que no nos duele nada, pero ese recelo que he visto hoy me duele", confesaba en los totales Villalobos. Finalmente, y pese a todas las movidas internas, este equipo resultaba el ganador.