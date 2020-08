Paco León sufre la censura de Instagram con su último desnudo integral

Es habitual que el actor Paco León se destape en Instagram. El intérprete no tiene pudor alguno en enseñar a todos sus followers cada rincón de su anatomía, algo que a estos evidentemente les encanta pero que no siempre está bien visto por algunas redes sociales y es que mientras que en Twitter no hay censura alguna en este tipo de imágenes, el que fuese protagonista y creador de 'Arde Madrid' sí se ha topado con las restricciones de otra tan conocida como es Instagram, que sí restringe este tipo de imágenes.

Paco León posa completamente desnudo en una sensual fotografíaInstagram

Es precisamente lo que le ha sucedido en los últimos días, y es que un divertido y a la vez sensual desnudo integral posteado en Instagram ha sido censurado casi inmediatamente de dicha red. El actor fue el encargado de comunicar la censura y lo hizo publicando la misma imagen que había lanzado horas antes, pero con un cartel en el que se podía leer "Censured". Junto al mismo añadió un texto quejándose de lo que había sucedido mientras que optó por publicar la foto en Twitter, donde no ha sido censurada hasta el momento.

"No debería sorprenderme, pero me sigue sorprendiendo que me borren esta foto por contenido inadecuado con lo que hay por ahí.... Celebrar la naturaleza, los cuerpos, el verano, la libertad... me parece de lo más adecuado y oportuno. Pero ellos ponen los límites y yo apuro todo lo que me dejen. ¿No os parece? Espero que esta que no se ve las ingles no ofenda a nadie", ha escrito el actor en Instagram junto a la imagen censurada por sus responsables. Un gesto con el que ha querido dejar muy claro que no entiende esta política de dicha red social.

La reacción de sus seguidores

La imagen ha sido respondida por decenas de rostros conocidos, que no han dudado en apoyar a Paco León en esta importante queja. "Es que mira que enseñar las ingles...Paco...ya te vale!!!!", ha bromeado Kira Miró, mientras que Belén López ha mostrado su sorpresa ante lo sucedido: "¿De verdad?". Por su parte, otros rostros anónimos se han unido también con mensajes como: "Lo que ofende no son tus ingles sino ese cuerpazo divino... La envidia es muy mala" o Es ver un vello púbico y se vuelven locos por censurar". En definitiva, una queja generalizada que por ahora parece que no ha sido escuchada en los despachos de los responsables de Instagram.