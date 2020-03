Paco León revoluciona a sus fans marcando paquete en un vídeo grabando durante la cuarentena del coronavirus

Es innegable que el confinamiento obligatorio para intentar parar la pandemia mundial del coronavirus está haciendo que nuestra imaginación eche a volar más que nunca. Videollamadas grupales, retos deportivos con los amigos, fiestas virtuales, acertijos de todo tipo o juegos con los vecinos. Esta es una pequeña parte de todo lo que estamos viendo en redes sociales a lo largo de esta cuarentena. Lo vemos en perfiles de personas anónimas y también rostros conocidos y es que son muchos los actores y cantantes que no han dudado en utilizar sus cuentas para animar a sus seguidores, ya sea con conciertos online, con directos respondiendo a sus preguntas... o con sensuales bailes, como en el caso de Paco León. Y es que el actor ha sorprendido a sus seguidores con un sexy baile en su casa.

El creador y protagonista de 'Arde Madrid', de Movistar+, publicó un vídeo en su perfil oficial de TikTok en el que le veíamos vestido con ropa deportiva y realizando un divertido baile. "Solo en casa... descubriendo TikTok. Esto es el fin", escribió también el intérprete en Twitter, compartiendo la grabación. Lo que poco esperaba el intérprete (o quizás sí) es la repercusión que ha tenido este vídeo y es que no son pocos los internautas que se han fijado que en ese pantalón se marca de una forma muy notoria sus partes más íntimas. A lo largo de todo el baile se percibe la anatomía más íntima del actor y obviamente, esto ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales entre sus fans.

La reacción de sus seguidores

"No se puede estar más buenorro", escribía un usuario, mientras que otro replicaba: "Ahora sin pantalón, venga". Por su parte, un tercero afirmaba: "Es la cuarentena o este señor se está poniendo interesante", mientras que otro le respondía: "Está cada día más buenorro". Sin duda, la mayoría de los comentarios han sido divertidos y mayoritariamente destacando la buena anatomía que demuestra el actor. Pero pese a ello, no todo ha sido positivo en cuanto a comentarios se refiere y es que un follower respondió al vídeo con un mensaje un tanto cortante: "La gente cada vez se está volviendo mas gilipollas. Esa es la verdadera pandemia". Paco León no dudó en replicar, con el sentido del humor que le caracteriza, sin duda: "Perdona pero yo he sido gilipollas desde siempre. Igual que tú un amargado".

Paco León y su exitosa carrera

Desde que le conociésemos en 'Aída', Paco León se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de nuestro panorama televisivo y cinematográfico. A lo largo de este tiempo le hemos visto en films como "Toc toc" o "Embarazados" mientras que en televisión, ha sido uno de los protagonistas de 'La peste' de Movistar+, 'Arde Madrid' en la misma plataforma (proyecto en el que además es creador) y a día de hoy es uno de los rostros más conocidos del plantel de actores que protagoniza la exitosa 'La casa de las flores', serie creada por Manolo Caro y que puede verse en todo el mundo a través de Netflix.