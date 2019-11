Lista completa de ganadores de LOS40 Music Awards 2019: Rosalía, coronada como triunfadora de la noche

La decimocuarta gala de los premios LOS40 Music Awards se celebró el viernes 8 de noviembre en el Wizink Center de Madrid. Esta edición fue una de las más internacionales contando con la presencia de Jonas Brothers, quienes se encargaron de arrancar la noche con su actuación, Sam Smith , Ava Max o Mabel, aunque los artistas nacionales que acudieron a la ceremonia nada tienen que envidiar. Rosalía se alzaba como la gran triunfadora de la noche consiguiendo dos galardones, Aitana Ocaña recibió solo un premio pero de qué manera, porque quien se encargó de entregárselo fue nada más y nada menos que Miguel Bernardeau. También pudimos ver sobre el escenario del antiguo Palacio de los Deportes a Mimi (Lola Índigo), emocionada al conseguir uno de los galardones de la noche. Beret, interpretó por su parte unos de sus temas más conocidos, "Lo siento" junto a Sofía Reyes y Vanesa Martín, quien aprovechó la gala para reivindicar la libertad de amor entre cualquier éxito.

Rosalía en la gala LOS40 Music Awards

Mención especial merecen los artistas que recibieron un Golden Music Awards por su amplia trayectoria musical: Estopa, Laura Pausini, Amaral y Sam Smith mientras que Nicky Jam también logró sobresalir al ser galardonado con el premio Global Mixta a Mejor artista o productor Los40 Urban. Paralelamente, "Con Altura" de Rosalía y J.Balvin se llevó el premio a Mejor Canción Los40 Global Show mientras que Aitana Ocaña venció el premio a Mejor Artista Del 40 al 1.

La gala presentada por el maestro de ceremonias Tony Aguilar, junto a sus compañeros de LOS40, Cristina Boscá , Dani Moreno (El Gallo) y Óscar Martínez como dj quedará marcada en el calendario como una de las fechas más importantes de este año, donde a parte de celebrar la música y el talento, el glamour y los estilismos de las celebrities dieron mucho que hablar. El Wizink Center de la capital española abrió sus puertas para recibir a multitud de estrellas conocidas en el mundo del deporte, la cultura o la moda, quienes no quisieron perderse la cita, Anna Castillo, Boris Izaguirre, Yolanda Ramos, Ester Expósito, Álvaro Rico, Los Javis, Marco Asensio, Dulceida, Jesús Mosquera o Pepe Rodríguez, entre otros.

Lista completa de ganadores

Nacional

Mejor artista o grupo del año

- Aitana

- Leiva

- Rosalía (GANADORA)

- David Bisbal

- Manuel Carrasco

Artista o grupo revelación del año

- Beret

- Lola Índigo (GANADORA)

- Don Patricio

- Sinsinati

- Pol Granch

Álbum del año

- "Complicado", Blas Cantó

- "Incendios", Dani Fernández

- "El Mal Querer", Rosalía

- "La Cruz del Mapa", Manuel Carrasco

- "Nuclear", Leiva (GANADOR)

Canción de año

- "Qué bonito es querer", Manuel Carrasco

- "5 sentidos", Dvicio y Taburete

- "Lo siento", Beret (GANADORA)

- "Vas a quedarte", Aitana

- "Mi persona favorita", Alejandro Sanz y Camila Cabello

Videoclip del año

- "De tus ojos by Carlos Jean", Vanesa Martín (GANADOR)

- "No te preocupes por mí", Leiva

- "Baila la pena", Macaco

- "Con Altura", Rosalía y J Balvin

- "Me quedo", Aitana Ocaña y Lola Índigo

Festival, gira o concierto del año

- "Tour Nuclear", Leiva

- Gira "Todas las mujeres que habitan en mí", Vanesa Martín

- "#LaGira", Alejandro Sanz

- Gira "La cruz del mapa", Manuel Carrasco (GANADORA)

- Festival A Summer Story

Internacional

Artista o Grupo del año

- Ed Sheeran

- Rita Ora

- Miley Cyrus

- Sam Smith

- Jonas Brothers (GANADOR)

Artista o Grupo Revelación

- Ava Max

- Mabel (GANADORA)

- Billie Eilish

- Panic! at the disco

- Lil Nas X

Álbum del año

- "When we all fall asleep, where do we go?", Billie Eilish (GANADOR)

- "Late night feelings", Mark Ronson

- "Happiness begins, Jonas Brothers

- "Thank u, next", Ariana Grande

- "Nº6 Collaborations Project", Ed Sheeran

Canción del año

- "Señorita", Shawn Mendez & Camila Cabello

- "I don't care," Ed Sheeran & Justin Bieber

- "Sweet but psycho", Ava Max (GANADORA)

- "Sucker", Jonas Brother

- "High hopes", Panic! at the disco

Videoclip del año

- "Don't call me up", Mabel

- "Sucker", Jonas Brothers

- "Bad guy", Billie Eilish

- "Nothing breaks like a heart", Mark Ronson & Miley Cyrus

- R.I.P.", Sofía Reyes, Anitta & Rita Ora (GANADOR)