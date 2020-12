Chabelita deja en el aire su beso con Efrén en su cara a cara en 'La casa fuerte': "No lo recuerdo bien"

El martes 15 de diciembre, 'La casa fuerte' comenzó a encarar su recta final con su décimo octava gala, en la que el programa dio la oportunidad a Efrén Reyero y Chabelita Pantoja de hablar en directo para aclarar lo que había sucedido entre ellos en la noche de fiesta que pasaron juntos en abril de 2019, tras colaborar en 'Supervivientes'. Una conversación en la que, lejos de zanjar el tema y aclarar las cosas, ambos siguieron manteniendo versiones opuestas: mientras Reyero aseguraba que se habían beso, Pantoja afirmaba no recordar nada de ello.

Efrén y Chabelita conversan en 'La casa fuerte' sobre la noche que pasaron juntos

"Te quiero pedir perdón porque te tengas que ver en esta tesitura", comenzó Efrén, quien declaró que "no estoy orgulloso" de la situación. "Salí y me encontré que se había liado la monumental porque ha habido varias personas que se han inventado calumnias", aseguró Reyero, haciendo referencia de forma indirecta al polígrafo de Kiko Jiménez en 'Sábado deluxe', "diciendo que habías dormido con él y habíais tenido relaciones". "Quiero zanjar el tema esta noche. Lo que he contado es que estábamos en la discoteca y me pediste que te acompañara al baño. Te baje la cremallera y nos dimos un beso", manifestó el concursante, que calificó el episodio de "una tontería, una gilipollez".

"Me cuadra lo que está contando. Con Efrén siempre he tenido un trato superbueno. Es verdad que fuimos al baño", reconoció Isa Pantoja quien, sin embargo, matizó que "lo del beso no lo recuerdo así. Pero no voy a decir tampoco que está mintiendo. No lo recuerdo bien". "Lo del polígrafo tengo que verlo fuera", añadió la concursante, tras lo cual Reyero le dio las gracias "porque no sabes de lo que se me ha tachado". "No estoy diciendo que digas la verdad, porque no me acuerdo. Me sorprende, porque podías habérmelo dicho aquí", reprochó entonces Chabelita. La concursante manifestó entonces que "no me importa contárselo" a Asraf, "pero para mí, eso ya pasó". "Hemos hablado de eso además, y no me has dicho nada", insistió Pantoja, tras lo cual afirmó que "mantengo mi verdad".

"Yo no sabía lo del beso"

"Sabía que se estaba especulando, pero de ahí a que yo me diera un beso, me estoy enterando ahora mismo", declaró Isa, en medio de la conversación, en la que admitió que, durante la conversación con Efrén y Asraf dentro de la casa, "no quería era que sacaras lo de esa noche porque se estaba especulando, pero yo no sabía lo del beso, esto es nuevo para mí". "El que sigue manteniendo la tesis es Efrén, el resto lo han desmentido", intervino entonces Sandra Barneda, al hablar de los supuestos "testigos" de la cercanía que ambos podrían haber mantenido aquella noche.

"Quiero saber un poco para atar cabos. Puedo decir las cosas, pero tampoco soy gilipollas", concluyó Isa, tras lo cual, en plató, Efrén defendió que "están intentando sacar cosas de donde no son. Hubo un beso y lo ha reconocido". "No, no lo ha reconocido", señaló la presentadora, tras lo cual reprochó al exconcursante que "si no quieres hablar de ello, no dices nada. No eres nuevo en la televisión. No me lo creo".