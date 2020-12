Marta López se derrumba tras reencontrarse con Efrén en 'La casa fuerte': "No he podido llorar más"

La noche del 13 de diciembre, 'La casa fuerte' comenzó a encarar su recta final, en la que Efrén Reyero y Rebeca Pous se convirtieron en la primera pareja expulsada de la edición. Una expulsión tras la cual ambos acudieron a plató, donde Reyero tuvo oportunidad de reencontrarse con Marta López, su expareja, quien se mostró muy conciliadora en su discurso, a pesar del dolor que parecía haberle causado. De hecho, antes de verlo, la colaboradora ya confesaba que "no estoy preparada para verlo".

Marta López rompe a llorar en 'La casa fuerte' tras sincerarse con Efrén

"No pasa nada porque no me dijeras nada. Lo pasé fatal, no me lo esperaba, pero es tu vida y puedes hacer lo que te dé la gana", señaló la colaboradora, cuando el expulsado llegó a plató, a quien reprochó que "me has hecho mucho daño con la información que has dado por detrás a la gente. Me has reventado". "Lo que más me preocupa es que me has grabado y le has dicho a una persona que me tienes grabada para tenerme agarrada por las pelotas y venderlo en la tele", señaló López.

Ante el desconcierto de Efrén, la colaboradora explicó que le había llegado información sobre la existencia de "capturas de pantalla de conversaciones tuyas y mías acompañado de cosas muy fuertes". Además, Marta planteó sus dudas acerca de la posibilidad de que realmente lo hubiera grabado "y para qué". "Si alguna vez sale alguna grabación, échamelo en cara", replicó entonces Efrén, quien aseguró que "solo te puedo decir que no hay ninguna grabación ni nada que vaya a salir de mi móvil". "Es algo muy íntimo y muy privado que te conté a ti", reconoció entonces Marta, tras lo cual señaló a Reyero que "quiero que entiendas que no he podido llorar más".

"Me he matado con todo el mundo"

"No creas que estoy aquí para atacarte. Me he sentido muy querida por ti y no he visto nada malo", manifestó la colaboradora, después de explicar al recién expulsado que "me he matado con todo el mundo diciendo que es mentira". "El problema es que te fías de mucha gente y cuando te das la vuelta, lo que me llega es muy gordo", opinó la colaboradora, tras lo cual confesó que "te sigo queriendo un montón". "Lo único que se me ocurre es que sea más una guerra de representantes que otra cosa", vaticinó Efrén, tras lo cual señaló que "ahora mismo me pilla todo fuera de juego". No pasó mucho tiempo hasta que Marta, hundida, acababa llorando en plató, antes de acabar abandonándolo. "Yo no he ido diciendo nada malo de ella. La quiero con locura, pero como amistad, como pareja que no", matizó Efrén.