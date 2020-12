Chabelita y Efrén dan sus versiones sobre su noche juntos en 'La casa fuerte': "Nunca he hecho un trío"

El domingo 13 de diciembre, Telecinco emitió la décimo séptima gala de 'La casa fuerte', en la que Chabelita Pantoja y Efrén Reyero tuvieron que hacer frente a los rumores que estaban circulando sobre una supuesta aventura que habrían tenido juntos una noche de fiesta, en la que también estaría implicado Kiko Jiménez. Una única vivencia juntos, de la que ambos dieron enfoques ligeramente diferentes, despertando aún más dudas entre los colaboradores del reality.

La primera en ofrecer su versión fue Chabelita, a quien el programa le mostró imágenes de algunos de los rumores que circulaban sobre ella, entre las que figuraba que había pasado la noche con Kiko o que incluso se había enrollado con él y con Efrén en el baño de la discoteca. "Estoy flipando porque algo así ya salió hace tiempo", recordó la concursante, quien explicó como entonces "él mismo dijo que era mentira, porque con él no he tenido nada y con Efrén tampoco". Pantoja relató entonces cómo habían acabado juntos en una discoteca, donde "me quedé hasta las tantas con ellos" y admitió recordar cómo se había sacado la foto con Jiménez, Reyero y María Jesús Ruiz. "No estaba en mi mejor situación, no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo perfectamente de que en el baño no pasó absolutamente nada", afirmó Chabelita, tajante, tras lo cual señaló que Asraf ya estaba al tanto de lo que supuestamente habría ocurrido esa noche.

"Estoy contando lo que pasó, pero es lo que menos me preocupa. Estoy supertranquila con Asraf", reconocía la concursante, antes de declarar que, "en cuanto al supuesto trío, cuando salga lo resolveré, porque estoy flipando". "Lo que acabo de escuchar se va completamente de madre", opinó Isa, quien negó haber dormido con Jiménez, aunque admitió haber "ido a su casa porque estaba muy mal" y recordó que "Kiko me acompañó al taxi". "No he hecho un trío en mi vida", confesó la concursante. Tras la conversación, Isa acabó llorando al hablar a solas del tema con su pareja, a quien reprochó que "me molesta que dudes de mí", antes de que Asraf optara por zanjar el tema y creer en su palabra, aunque no muy convencido.

"Sí hubo besos"

Ya en la recta final de la gala, tras su expulsión, Efrén tuvo que hacer frente a los mismos rumores que Isa, momento en el que aseguró que "no hubo ningún trío" con su compañera de concurso. "Isa me dijo que lo acompañara al baño y me metí. No voy a decir qué pasó", manifestó Reyero, quien rememoró cómo había entrado María Jesús en ese momento. "Isa quería venir al hotel conmigo y le dije que no, porque era tronista", declaró Efrén, tras lo cual añadió que "Kiko pidió que no lo contara porque era asesor y se la cargaba". Finalmente, el expulsado acabó reconociendo que "sí hubo besos", aunque "ese año no dije nada porque paso de esas historias y su representante me dio las gracias". De hecho, Efrén reconoció que "tengo fotos de Isa dormida en mi hombro y nunca las he sacado" y explicó que participó en el morreo de Isa, aunque acabó echándose atrás.