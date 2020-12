Samira se derrumba en 'La casa fuerte' al hablar de la muerte de su madre: "Tengo muchísimo miedo"

La noche del martes 15 de diciembre, 'La casa fuerte' alcanzó su décimo octava gala, en plena recta final, en la que Samira Jalil se enfrentó al espejo del alma, al igual que otros de sus compañeros. La concursante acabó derrumbándose al recordar la muerte de su madre, un momento que había dejado en ella una huella imborrable, dado que desde entonces había sido incapaz de dejar de pensar en la muerte y en la posibilidad de perder a alguno de sus seres queridos.

Samira rompe a llorar en 'La casa fuerte' al recordar la muerte de su madre

"Sigo viendo a una niña caprichosa, a veces egocéntrica, que se ha convertido en una mujer. A veces un poco déspota, soez, pero el amor me ha podido en varias ocasiones", valoró Samira, al enfrentarse a su reflejo, antes de optar por que ni Tom Brusse, Sandra Pica, Chabelita Pantoja o Asraf Beno estuvieran presentes durante su "espejo del alma". "No necesitan verme ni les interesa mi vida", apostaba la concursante, quien reconoció que "he sido y soy una mujer que se ha aferrado a lo primero que ha pasado, por miedo a la soledad, al fracaso". "Quizás por mi personalidad sí que me he sentido sola, pero sé que por parte de la herencia que me ha dejado mi madre, que son mis hermanos, no he estado nunca sola", añadió Jalil.

Al hablar de perdón, Samira reconoció haber aprendido "a perdonar y dejar de fustigarme tanto por las cosas que hago", mientras que con la palabra "muerte", la concursante se vino abajo, dado que con ella "me dan hasta ataques de ansiedad". "Desde que murió mi madre tengo un miedo terrible de perder a la gente que amo. Tengo muchísimo miedo de dejar de sentir", declaró Jalil, antes de confesar que "estuve tratándome poco tiempo el tener que aceptar las cosas como son y la vida que a veces es muy injusta". "Tengo que aceptar la muerte, pero tengo muchísimo miedo. Antes yo no lo pensaba y ahora me ronda la cabeza. Como les pase algo, yo no sé lo que haría", manifestó Samira, emocionada.

"Es el momento de enmendar las cosas"

Samira habla con su hermano Joel tras recordar a su madre en 'La casa fuerte'

Tras ese momento de bajón, Samira tuvo la oportunidad de hablar en directo con su hermano Joel, quien declaró que "eres nuestra ganadora, estás haciendo un concurso increíble. Eres lo más grande que tenemos en la familia". "Ahora la gente ve realmente como eres, que es lo más importante. Solo importas tú y nada más. Sigue así, con tu esencia, que estaremos esperándote cuando salgas. Te amamos con locura", la animó el invitado, desde plató, agradecido con dios porque "te puso a Pavón en el camino, porque estáis haciendo un concurso fenomenal".

Al concluir la breve conversación, Samira habló de su familia, de sus hermanos, y lamentó haber cometido "muchos errores de no estar con ellos cuando me necesitaban. Es el momento de enmendar todo eso y formar una buena familia". Ya en la recta final, Jalil desveló la motivación que la empujaba a darlo todo en televisión: "Mis hermanos no lo saben, pero uno de mis deseos es construirle una casa a mi hermana en Argentina porque vive con mis cinco sobrinos en unas condiciones que no se merecen".