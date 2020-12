El lapsus de Asraf en 'La casa fuerte' que enfadó a Chabelita: "Te adoptaron María del Monte e Isabel Pantoja"

La noche del martes 15 de diciembre, 'La casa fuerte' alcanzó su décimo octava gala, en la que se emitieron nuevas imágenes de la convivencia entre sus concursantes. En los últimos días, los participantes del reality se tenían que enfrentar al reto de aprender datos de las vidas de su pareja, momento en el que Asraf Beno, al hacer un repaso de la vida de Chabelita Pantoja, provocó el enfado e incluso las lágrimas de esta cuando hizo referencia, de forma errónea, a su adopción.

Asraf se disculpa con Isa Pantoja en 'La casa fuerte'

"Naciste en Perú. Te adoptaron María del Monte e Isabel Pantoja", soltaba Beno, en plano repaso, para consternación de su pareja. "No. Estás yendo por mal camino y me estás intentado joder", cortó Chabelita, enfadada, tras lo cual señaló que "no quiero seguir hablando del tema" antes de alejarse del modelo. Ante el enfado de Pantoja, Asraf acabó yendo a su encuentro para disculparse y, además, prometerle que "eso no lo voy a decir". "No quiero hacer ya eso, paso", declaró Isa, entre lágrimas. "No lo sabía, puedo equivocarme, ¿no?", insistió el concursante. "Te lo juro, con todo lo que has dicho en un momento... además, yo no te he contado eso porque no lo sé, así que no te lo he podido contar", protestó Isa.

"Me lo estás diciendo como si lo hubiera dicho aposta", reprochó Asraf, ante lo que Chabelita confesó que "parecía que lo habías dicho aposta". "Me ha salido así, lo siento", se disculpó el modelo, en medio de la tensión. Una situación que, ya en plató, algunos colaboradores apostaron a que Beno la habría provocado intencionadamente. "A Asraf no le da para inventarse eso. Sabe que es un tema que a Isabel Pantoja le puede molestar. Se lo habrá contado Isa y quiere tener protagonismo como sea. Ha ido a dar el espectáculo", opinó Rafa Mora, mientras que Cristini Couto señaló que "es un tema demasiado delicado, está vendiendo a su pareja". "La que adopta a Isa P es Isabel Pantoja. Punto. A partir de ahí, el grado de amistad con las personas que hubiera querido, es otro tema", declaró Isabel Rábago, sorprendida con la reacción de Chabelita, de quien aseguró que "está buscando excusas para salir pitando" del reality.

"Con Dulce tengo una conexión superespecial"

Antes de ese tenso momento entre la pareja, Isa tuvo ocasión de compartir algunos momentos de su vida con Rebeca Pous y Efrén Reyero, ante quienes reconoció que "no he tenido mucha conexión con mi madre, pero yo con Albertito, sí". "Era como un muñeco, yo no sabía nada", manifestó la concursante, al recordar el día del nacimiento de su hijo, antes de hablar de Dulce, con quien "tengo una conexión superespecial", aunque fuera "la persona con la que más me peleo". "Es tu segunda madre. Eres todo lo que eres gracias a la educación que te ha dado", apuntó Pous, algo con lo que Pantoja se mostró de acuerdo. Además, Chabelita también rememoró la presentación de su primer single, momento en el que su madre estuvo ausente. "Le puede más su figura como Isabel Pantoja, entonces nunca se sabe qué va a hacer", admitió la concursante, quien una vez más reconoció la falta de comunicación que siempre había existido entre ella y la tonadillera, razón por la que "me cuesta hablar con las personas cuando tengo problemas".