Marta Peñate reconoce en 'La casa fuerte' no haber superado su ruptura con Lester: "Es como vivir un luto"

La noche del martes 15 de diciembre, Telecinco emitió la décimo octava gala de 'La casa fuerte', en la que se repasaron alguno de los momentos de la convivencia de los concursantes. Entre ellas, figuraba una conversación entre Marta Peñate y Tony Spina, en la que la primera se mostraba dolida por un comentario de su compañero Albert Álvarez con respecto a su anterior relación sentimental con Lester Duque.

Marta llora en 'La casa fuerte' tras reconocer que no ha superado su ruptura con Lester

"Me lo dijo en plan coña el Albert, pero es el único tema que me dolía", reconocía la concursante, al hablar con Spina, ante el que señaló "lo demás me daba igual porque yo sabía lo que había, pero que me dijeran todo lo que ha tenido que aguantar Lester...". "No sabes lo mal que lo pasaba, me iba a casa de mi madre llorando, me tomaba pastillas porque estaba mal y mi madre me decía que lo dejara", recordó Peñate, entre lágrimas. "En once años habrá pasado de todo y estás sensible con el tema", observó su compañero, comprensivo.

"Yo lo quería. ¿Sabes lo triste que es dejar a alguien cuando estás enamorada?", manifestó Marta, incapaz de dejar de llorar, tras lo cual confesó que "mi mayor miedo cuando se fue con Patri era que cambiara con ella". Además, la concursante opinó que "mi mejor yo se lo di a él". "Me absorbió todo lo bueno. Tuvo la puta mejor versión, la que consumió. No queda nada de la Marta esa", declaró Peñate, con algo de rabia. "Si tan mala hubieras sido no habría estado once años contigo, ¿no?", planteó entonces Spina, dándole cierto consuelo a la concursante, quien pudo hablar del tema en directo con Sandra Barneda, quien había presenciado los desencuentros entre Peñate y Lester, como presentadora de 'La isla de las tentaciones'.

"Me duele todo"

"¿Te sigue doliendo?", planteó la presentadora, al ver las lágrimas de Marta, quien respondió con un mudo asentimiento, durante la gala. Barneda quiso saber entonces si la concursante había "superado tu ruptura con Lester", momento en el que recibió un bajo "no" como respuesta por parte de Peñate. "No quiero volver con él, pero son once años y es como vivir un luto de alguien que sigue vivo. Es jodido", acababa admitiendo la canaria, entre lágrimas. "Lo superaré. Este año han sido muchas cosas, muchos lutos seguidos. Y no hemos acabado bien, tú los sabes, Sandra, hemos acabado fatal", declaró la concursante, tras lo cual desveló que "no hemos tenido una conversación desde que acabó todo". "¿Puede producirse esa conversación?", preguntó Sandra. "Sí. Además tengo que tenerla, porque tengo que perdonarle y que quizás él me perdone algunos actos. No seré perfecta, pero me duele todo", concluyó Peñate.