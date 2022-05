En Turin está todo preparado para la Gran Final del Festival de Eurovisión 2022 que se celebrará el próximo 14 de mayo en el PalaOlimpico. Y una vez celebradas las dos semifinales, ya tenemos la lista completa de los veinticinco países que lucharán por hacerse con el micrófono de cristal, así como el orden en el que actuarán.

Chanel durante un ensayo del Festival de Eurovisión 2022

El país encargado de arrancar la Gran Final será los representantes de República Checa, We are domi, con "Lights Off", mientras que Estonia con Stefan y su "Hope" se encargará de cerrarla. Chanel Terrero, por su parte, hará oír su "SloMo" en el escenario de la ciudad piamontesa en décima posición.

En cuanto a las grandes favoritas, Mahmood y BLANCO con "Brividi", representantes de Italia, cantarán en novena posición, justo antes de Chanel; los ucranianos Kalush Orchestra con "Stefania" lo harán en el duodécimo puesto; la sueca Cornelia Jakobs con "Hold Me Closer" será vigésima; y, por último, el británico Sam Ryder cantará "Space Man" en vigesimosegundo lugar.

Orden de actuación completo de la Final de Eurovisión 2022

1.- República Checa

2.- Rumania

3.- Portugal

4.- Finlandia

5.- Suiza

6.- Francia

7.- Noruega

8.- Armenia

9.- Italia

10.- España

11.- Países Bajos

12.- Ucrania

13.- Alemania

14.- Lituania

15.- Azerbaiyán

16.- Bélgica

17.- Grecia

18.- Islandia

19.- Moldavia

20.- Suecia

21.- Australia

22.- Reino Unido

23.- Polonia

24.- Serbia

25.- Estonia

En el sorteo celebrado el pasado sábado, la suerte decidió que a España le tocase actuar en la primera mitad. Esto, a priori, no es ni bueno ni malo, aunque existe la creencia de que las propuestas de la segunda mitad tienen más posibilidades de conseguir mejores resultados. Sin embargo, si analizamos las últimas ediciones vemos que hay muy poca ninguna diferencia.

De hecho, el jurado ha valorado mejor a las de la primera mitad, por lo que no sólo no sería negativo, sino que podría acabar siendo una ventaja. Y, además, recordemos que Salomé, nuestra última ganadora en 1969, cantó en la primera mitad. ¿Conseguirá Chanel acabar con esta racha de más de cinco décadas?

Una noche de celebración

Durante el intermedio, la organización ha anunciado que podremos disfrutar de las actuaciones de la legendaria cantante Gigliola Cinquetti, que con su "Non Ho L'età (Per Amarti)", se convirtió en la primera representante italiana en ganar el festival en 1964, y, por supuesto, el grupo Måneskin, ganadores de la pasada edición celebrada en Rotterdam.