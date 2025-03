Por Fernando S. Palenzuela | |

El 17 de mayo está marcado a fuego en el calendario de los eurofans, ya que es el día en el que se celebra la gran final del Festival de Eurovisión 2025. Melody se subirá al escenario de Basilea, la ciudad suiza anfitriona, para darlo todo con su 'Esa diva' y llevarse la victoria para España. Pero, además, ese día veremos a otra persona en pantalla.

RTVE ha elegido a Chanel para ser la encargada de dar los puntos de España. De este modo, la cantante de 'SloMo' cogerá el relevo de Soraya Arnelas, quien fue la encargada de hacerlo un año atrás. La representante española en Eurovisión 2009 repitió la ubicación de Ruth Lorenzo en 2023, pues se desplazó hasta Benidorm, ciudad emblema del festival en España por acoger la preselección desde 2022. En este 2025, Benidorm volverá a ser la ciudad elegida para este fin.

María Eizaguirre, Chanel y Melody en la rueda de prensa de Eurovisión 2025

Chanel ha explicado que lleva año y medio sin sacar música y que para ella esta oportunidad de volver a Eurovisión era algo muy importante. "En todos los artistas, cuando uno está trabajando de puertas para adentro, parece que estás apartado. Pero en mi caso ha sido un camino muy fructífero. Tengo una propuesta, estoy feliz con las canciones que tengo", comentaba la cantante sobre su futuro en la música. "Tengo cosas que contar. Una propuesta musical que casa con mi situación. Vengo guerrera y con ganas de cantar y dar el show".

María Eizaguirre le preguntaba sobre cómo es "escribir su nombre en oro", a lo que Chanel corregía utilizando el plural: "Hemos escrito mi nombre. Todo lo que habéis visto no es trabajo de un día, sino de un aprendizaje, de formarme, pero también el trabajo de muchísima gente, de personas que no se ven, todas las personas hicieron que ese nombre brillara de color oro". Además, Chanel ha utilizado la canción de Melody para remarcar cómo es una diva como ella: "Valiente, poderosa". "Y resurge con más fuerza que un huracán", afirmaba la directora de Comunicación y Participación de RTVE.

El consejo de Chanel

La directiva le pedía a Chanel que le diera algún consejo a Melody, y esta halagaba a su compañera de profesión, ya que para ella fue una referente de niña: "Te puedo decir que llevas mucha carrera. Disfrútalo, solo pasa una vez en la vida, tienes el apoyo de toda España y lo vas a gozar muchísimo". Del mismo modo, la andaluza tenía unas palabras de cariño y reconocimiento para Chanel: "He tenido el honor de poder trabajar con ella y me encanta todo lo bueno que le ha pasado. Es un momento para hacer reflexión de que el artista se ve en el escenario. Has demostrado lo que eres y me encanta, porque a veces nos precipitamos en comentar y hablar", comentaba en base a las críticas que recibió con su victoria en Benidorm Fest.